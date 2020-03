Mecze reprezentacji Polski, Liga Mistrzów, siatkówka, tenis, MMA. Sportowa wiosna w Polsacie

Łukasz Szewczyk

Wielki futbol w postaci Ligi Mistrzów, Ligi Europy UEFA i meczów reprezentacyjnych. Do tego ważne rozgrywki siatkarskie, prestiżowe turnieje tenisowe i potężna dawka sportów walki. Taka będzie wiosna na sportowych antenach Polsatu.

W marcu i kwietniu fani piłki nożnej będą żyć ćwierćfinałami i półfinałami Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Dwudziestego siódmego maja w Gdańsku odbędzie się finał Europa League, a trzy dni później w Stambule poznamy triumfatora Champions League. Wiosenne miesiące to także cztery sparingi Reprezentacji Polski przed Euro 2020, kolejno z Finlandią (27.03), Ukrainą (31.03), Rosją (2.06) oraz Islandią (9.06).Emocje czekają też fanów siatkówki. Początek marca to turnieje finałowe Pucharu Polski Pań (7-8.03) i Panów (14-15.03). W tym samym miesiącu ruszają play-offy Plusligi oraz Ligi Siatkówki Kobiet. Mistrzów i Mistrzynie Polski poznamy w maju, w którym wystartuje też Liga Narodów. Dla Polaków będzie to sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi.W najbliższych miesiącach cennych punktów rankingowych bronić będzie Hubert Hurkacz. Najlepszy polski tenisista wystąpi w prestiżowych turniejach Masters w Indian Wells (12-22.03), Miami (25.03 - 5.04), Monte Carlo (12-19.04), Madrycie (3-10.05) i Rzymie (10-17.05). Przełom czerwca i lipca to legendarny wielkoszlemowy Wimbledon.Pierwsza połowa roku to także gorący czas dla fanów MMA. Oprócz gal najważniejszych polskich federacji, jak KSW, FEN czy Babilon, w kanałach sportowych Polsatu gości też amerykańska UFC skupiająca największe światowe gwiazdy tego sportu. 8 marca o jej pas mistrzowski ponownie powalczy była czempionka - Joanna Jędrzejczyk.