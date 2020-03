Cyfrowy nadawcy łączą siły. Powstała europejska koalicja sektora usług VOD

Łukasz Szewczyk

Grupa spółek z sektora usług wideo na żądanie (VOD) oraz rozrywki cyfrowej, które zajmują się finansowaniem i dystrybucją europejskich treści, ogłosiła dziś powstanie nowej inicjatywy - The European VOD Coalition.

Koalicja ta skupia dziesięć wiodących, innowacyjnych firm z różnych stron Europy: CHILI, ContentScope, Discovery, FilmDoo, Nordic Entertainment Group AB, Netflix, Pickbox, Sky, TVN i Univerciné Belgium. Jej celem jest zwrócenie uwagi na rosnącą rolę platform VOD w rozwoju inwestycji, wiedzy, rynku pracy i innowacji w sektorze kreatywnym, a także podejmowanie działań na rzecz wiodącej pozycji Europy w obszarze usług audiowizualnych i cyfrowych.Firmy należące do The European VOD Coalition kierują się wspólnym zestawem wartości, do których należy: wspieranie europejskiego sektora usług audiowizualnych i streamingowych w tworzeniu i promowaniu europejskich treści wśród odbiorców na całym świecie, wzbogacanie narracji w filmie i telewizji (storytelling), propagowanie kreatywności i innowacji w rozrywce online oraz zapewnianie odbiorcom bogatszego wyboru w zakresie dostępu do treści.