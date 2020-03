"Młode Polki 2020". Redakcyjny projekt Gazety Wyborczej na Dzień Kobiet

Łukasz Szewczyk

O czym marzą, a czego się obawiają? Z czego są dumne? Co myślą o swojej przyszłości? W piątek (6 marca 2020 roku) na łamach Gazety Wyborczej będzie można przeczytać o "Młodych Polkach 2020". Na okładkach wszystkich 20 tygodników lokalnych "Wyborczej" pojawią się portrety młodych kobiet, a w wydaniach - ich wypowiedzi i refleksje. Kilkadziesiąt bohaterek rozmów wybranych zostało też do galerii, która ukaże się w serwisie Wyborcza.pl.

"Wkurza mnie brak zainteresowania młodego pokolenia polską polityką". "Kiedy jesteś młodą kobietą, boisz się sama wracać późno do domu". "Chcę skupić się na pisaniu wierszy i opowiadań, ale też pragnę przeżyć sporo przygód, ciągnie mnie w świat". "Ciężko podejmować świadomą decyzję o zakładaniu rodziny, gdy jesteśmy torpedowani informacjami, że zabraknie wody pitnej, będą susze i temperatury, które mogą zabić". "Kobiety nie powinny konkurować między sobą, ale również nie powinny stawiać siebie w opozycji do mężczyzn". "Wiele razy usłyszałam, że jestem wieszakiem, anoreksją, szkieletem, to boli tak samo, jak nazwanie kogoś grubasem".To tylko kilka zdań z ponad 120 wypowiedzi, które spisali dziennikarze i dziennikarki redakcji lokalnych "Gazety Wyborczej" w ramach projektu "Młode Polki 2020. O czym marzą, czego się boją". W piątek, 6 marca na okładkach 20 tygodników lokalnych "Wyborczej" pojawią się portrety młodych kobiet z danego regionu. Natomiast w numerach będzie można przeczytać ich wypowiedzi dotyczące marzeń, obaw i refleksji. Kilkadziesiąt bohaterek rozmów pojawi się także w wyjątkowej galerii, która opublikowana zostanie w serwisie Wyborcza.pl.- mówi Beata Łyżwa-Sokół, szefowa działu Foto "Gazety Wyborczej". -- zapowiada Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", szef redakcji lokalnych.Projekt "Młode Polki 2020" wspiera autopromocja na łamach "Gazety Wyborczej", na Wyborcza.pl i na profilach dziennika w mediach społecznościowych.