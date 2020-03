Dziesięć dni skoków narciarskich z rzędu. Raw Air na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

W piątek (6 marca 2020 roku) rozpocznie się najbardziej wyczerpujący cykl w Pucharze Świata, czyli Raw Air. Do niedzieli 15 marca kibiców czekają kwalifikacje i konkursy kolejno w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund, gdzie poznamy także zdobywcę Kryształowej Kuli. Każdy skok Raw Air na żywo pokaże wyłącznie Eurosport.

Raw Air to pasjonujący cykl organizowany na czterech skoczniach w Norwegii. W ciągu 10 dni skoczkowie będą rywalizować kolejno w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Do klasyfikacji generalnej liczy się nota za każdy skok w kwalifikacjach oraz konkursach. Tylko na antenie Eurosportu 1 oraz w Eurosport Playerze widzowie będą mogli obejrzeć cały turniej, który potrwa od 6 do 15 marca. Kibicom skoków narciarskich towarzyszyć będzie znakomity duet komentatorski Marek Rudziński - Igor Błachut. Eurosport zaprosi również na relacje ze studia z udziałem ekspertów stacji na czele z Jakubem Kotem. Przez cały cykl reporterem w Norwegii będzie Kacper Merk, a podczas rywalizacji w Vikersund dołączy do niego Jakub Kot.Tegoroczny Raw Air jest szczególny ponieważ zaplanowany na 15 marca konkurs w Vikersund będzie zarazem ostatnimi zawodami w tegorocznym Pucharze Świata. Przed rozpoczęciem cyklu faworytem w wyścigu o Kryształową Kulę jest Austriak Stefan Kraft, który o ponad 100 punktów wyprzedza Niemca Karla Geigera. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje Dawid Kubacki, a na piątej pozycji jest Kamil Stoch.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:Piątek (6 marca)• godz. 18:50, kwalifikacje, OsloSobota (7 marca):• godz. 15:15, konkurs drużynowy, OsloNiedziela (8 marca)• godz. 14:30, konkurs indywidualny, OsloPoniedziałek (9 marca)• godz. 17:00, kwalifikacje, LillehammerWtorek (10 marca)• godz. 16:30, konkurs indywidualny, LillehammerŚroda (11 marca)• godz. 17:00, kwalifikacje, TrondheimCzwartek (12 marca):• godz. 16:45, konkurs indywidualny, TrondheimPiątek (13 marca):• godz. 18:00, kwalifikacje, VikersundSobota (14 marca)• godz. 16:25, konkurs drużynowy, VikersundNiedziela (15 marca):• godz. 15:30, konkurs indywidualny, Vikersund