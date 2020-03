13 sezon "Usterki" w TTV. Wśród gości ulubieńcy z "Gogglebox"

Łukasz Szewczyk

Program-niezbędnik, który pokazuje pracę naszych rodzimych specjalistów od remontów, powraca na antenę TTV. Oczywiście z przymrużeniem oka i dużą dawką humoru. Nikt nie spodziewał się, że jedną drobną usterkę można naprawiać na tyle różnych sposobów i w tak szerokim przedziale cenowym.

Niektórzy dobrze wiedzą, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, kiedy coś się zepsuje, to wezwać fachowca. W programie "Usterka" ukryta kamera dokładnie śledzi przebieg pracy eksperta od momentu jego przybycia. Obserwowani specjaliści będą naprawiać, modernizować, przebudowywać, odnawiać, kleić, zalepiać, docinać i wykańczać. Wszystkiemu przyglądać się będą prowadzący program: Adam Milcz, Łukasz Milcz oraz Agnieszka Musiał, którzy skomentują to, co dzieje się na ekranie.Nie zabraknie również występów gościnnych z ulubieńcami programu "Gogglebox. Przed telewizorem".