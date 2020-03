Zabójstwa i porwania w 23 sezonie serialu TVP1 "Ojciec Mateusz"

Łukasz Szewczyk

Nowy sezon "Ojca Mateusza" w TVP1.

W nowych odcinkach detektyw w sutannie pomoże stróżom prawa rozwikłać sprawę zabójstwa bogatego sadownika i studentki kryminalistyki. Odkryje również, kto stoi za porwaniem dwóch małych chłopców i wykryje sprawcę tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Sam także wpadnie w niemałe kłopoty, a to za sprawą jego sobowtóra, który pojawi się w Sandomierzu. Kiedy Mateusz (Artur Żmijewski) na kilka dni opuści swoją plebanię, by móc kontemplować w krakowskim klasztorze kamedułów, jego miejsce zajmie młody i sympatyczny wikary (Mikołaj Roznerski). Ciężkie chwile czekać będą także Oresta Możejkę (Piotr Polk). Naczelnik Komendy Wojewódzkiej (Redbad Klynstra-Komarnicki) zagnie na niego parol, chcąc pozbawić inspektora stanowiska. Intrygi Morusa, który bezceremonialnie rozgości się w gabinecie Możejki, doprowadzą do wielu nieporozumień wśród sandomierskich stróżów prawa.Dramatyczne chwile przeżyje Pluskwa (Eryk Lubos). Postrzelony przez nieznanego sprawcę w ciężkim stanie trafi na oddział intensywnej terapii. Początkowo wszystko będzie wskazywało na to, że to zemsta dawnych kompanów z więzienia, lecz dzięki dociekliwości Mateusza śledztwo zostanie skierowane na inne tory.Z kolei Nocula (Michał Piela) czekają nowe rozterki. Jego córka Zosia (Julia Kornacka) przedstawi mu swoją nową miłość, co wzburzy sympatycznego aspiranta. Gorycz osłodzi mu jednak nieoczekiwany spadek z Ameryki. Swoje pięć minut będzie miała babcia Lucyna (Aleksandra Górska). Z dnia na dzień stanie się sławna na całą Polskę, a wszystko za sprawą starej lipy w centrum Sandomierza. Babcia zorganizuje też wielki charytatywny hip-hopowy koncert, którego celem będzie zbiórka pieniędzy dla poszkodowanego w wypadku drogowym młodego sportowca.Do Sandomierza powróci z Anglii Michał Wielicki (Maciej Musiał), który jako dziecko wychowywał się na plebanii. Towarzyszyć mu będzie ciemnoskóra piękność Lucy (Lucy Izabela Perez), która zachwyci Natalię. W mieście pojawi się także dawna miłość Ewy Kobylickiej (Edyta Olszówka). Konrad (Jacek Kopczyński) będzie próbował odzyskać ją za wszelką cenę i w tym celu zrobi wiele, by poróżnić ją z Wojtkiem (Jakub Wesołowski).