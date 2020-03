Łukasz Szewczyk

"Przyjaciółki" wracają do Polsatu. Co w 15 sezonie?

Jeśli przyjaźń trwa już 7 lat, podobno przetrwa całe życie. Inga, Zuza, Patrycja i Anka są tego najlepszym dowodem. Polsat rozpoczyna emisję 15 sezonu serialu "Przyjaciółki".

Fot. Polsat

Po zniknięciu Wiktora (Paweł Deląg) Patrycja (Joanna Liszowska) sama wychowuje dzieci. Zawsze może jednak liczyć na wsparcie teściowej Eli (Elżbieta Jarosik), która swoimi pomysłami częściej komplikuje jej życie, niż pomaga. Ela dochodzi do wniosku, że samotność nie służy samotnej matce, więc postanawia wyswatać Patrycję ze znajomym księgowym. Czy Patrycja będzie zainteresowana nowym mężczyzną, czy skupi się tylko na tym, by odnaleźć ojca Klary, którą tak pokochała?



Inga (Małgorzata Socha) odczuwa bardziej niż kiedykolwiek, że Hania (Pola Figurska) weszła w wiek buntu. Nie może znaleźć wspólnego języka z dziewczyną, która staje się dla matki niemal wrogiem. Czyżby głównym powodem był Maks (Mateusz Janicki), do którego Inga wróciła? Problemy rodzicielskie nie sprzyjają budowaniu tego związku. Dodatkowo przez dom Ingi coraz częściej przewijają się jej byli Andrzej (Adam Adamonis) i Robert (Krzysztof Wieszczek), którzy po latach konkurowania ze sobą, odnajdują wspólny język... Skąd ta zmiana i do czego ona doprowadzi?



Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) ma odchowane dzieci, może wreszcie żyć zgodnie z własnymi potrzebami i zacząć spełniać się zawodowo. Jednak jej mąż boryka się z wyrzutami sumienia. Paweł (Bartek Kasprzykowski) wciąż uważa, że jest odpowiedzialny za śmierć jednego z ich bliźniaków, Franka. By odkupić swoje winy, angażuje się w działalność fundacji pomagającej podopiecznym domu dziecka. Czy pomoże mu to w końcu pogodzić się z przeszłością i zacząć żyć tu i teraz?



Zuza (Anita Sokołowska) zaczyna nowy rozdział w swoim życiu. To czas wielkich zmian. Po rozstaniu z Jankiem (Marek Bukowski) musi przewartościować swoje życie prywatne i zawodowe. Niełatwo jej odnaleźć się na rynku pracy, w zupełnie nowej sytuacji, w której to nie ona dyktuje warunki. Dużo zaryzykuje i dużo zmieni. Jak zawsze okaże się, że może liczyć na swojego oddanego, wieloletniego współpracownika, Dagmara (Marcin Korcz) i oczywiście najlepsze Przyjaciółki!





Emisja premierowych odcinków 15 sezonu serialu "Przyjaciółki" w czwartki o godz. 21.10 (od 5 marca 2020 roku) na antenie telewizji Polsat.