Ruszają nowe "Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler w TVN. Co w 21 sezonie?

Łukasz Szewczyk

Już od dziesięciu lat Magda Gessler przemierza kulinarną mapę Polski. W nowym sezonie nieustraszona rewolucjonistka podejmie się niemożliwego, aby stworzyć pełne oryginalnych smaków restauracje.

W dziesiątą rocznicę startu programu Magda Gessler nie zwalnia tempa! W nowych odcinkach najsłynniejsza polska restauratorka zawita między innymi do pizzerii "Amore Mio" w Chorzowie i "Pizza Bella" w Ustroniu. Królowa polskiej gastronomii przybędzie też na ratunek do Piły, gdzie mieści się café bar "Barka". Przekonamy się także, jakie zmiany czekają warszawskie lokale "Na okrągło" i "Villa Ostródzka". Czy "Kuchenne rewolucje" przyniosą wszystkim upragniony sukces?Przeniesiemy się także do Szczecinka, gdzie znajduje się prowadzony przez Rafała "Zamek". Jego przygoda z gastronomią rozpoczęła się trzynaście lat temu, gdy razem z kolegą otworzyli bar szybkiej obsługi z kebabem. W końcu mężczyzna odważył się przejąć znaną w okolicy restaurację. Nie zdecydował się jednak na wprowadzenie radykalnych zmian, jedynie w kuchni pojawił się nowy pracownik, wieloletni przyjaciel Rafała, Szymon. To on został szefem kucharzy i niepisanym panem na włościach. Choć dania udekorowane są po królewsku, owocami i jadalnymi kwiatami, lokal zamiast kwitnąc, więdnie. Dodatkowo Rafał prowadzi też własny warsztat samochodowy, przez co nie może w pełni zająć się "Zamkiem". Nieliczni klienci narzekają, że potrawy są zimne, a długi czas oczekiwania i wysokie ceny jeszcze bardziej ich odstraszają.Kolejnym punktem na kulinarnej mapie Magdy Gessler będzie Banino położone kilkanaście kilometrów od Gdańska. Bistro "Smacznego" prowadzi tam Zuzanna ze swoim partnerem Rafałem. Mimo wielu wysiłków lokal nie przynosi dochodów, a para musi do niego dopłacać. Sytuacji nie poprawia też duża rotacja pracowników. Niemal każdego dnia brakuje rąk do pracy. Dodatkowo Rafał większość czasu spędza poza bistro, na statku. W tej sytuacji Zuzanna zajmuje się wszystkim, od stania na zmywaku, przez gotowanie po sprzątanie. Wszystkie wysiłki idą jednak na marne. Jak to możliwe, skoro nieliczni klienci chwalą jedzenie?Wiosenne porządki wprowadzone zostaną również w Napachaniu. Karta "Szybkiej Szamy" zawiera tam ponad sto pozycji, w tym ponad czterdzieści różnych rodzajów pizzy. Olga, szefowa restauracji, szczególnie chwali się wymyślnymi nazwami potraw: "Chłop na roli", "Pupa świnki" czy "Farmer w kaloszach". W "Szybkiej Szamie", mimo sporych obrotów, pieniędzy brakuje. Właścicielka pojawia się w lokalu raz na dwa, a nawet trzy tygodnie. W efekcie restaurację prowadzą pracownicy, którzy nie mają jasno wytyczonych zadań. Co więcej, o remont prosi się też kuchnia.