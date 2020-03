Derby Bawarii i starcie Realu Madrytu hitami weekendu Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS zaprezentuje hity Bundesligi m.in. bawarskie derby Bayern Monachium - FC Augsburg oraz starcie Herthy BSC Krzysztofa Piątka z Werderem Brema. W lidze hiszpańskiej bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja Realu Madryt z Realem Betis. Widzowie zobaczą w akcji także Kamila Grosickiego, który wraz ze swoim West Bromwich Albion sprawdzi formę Swansea City.

W 25. kolejce Bundesligi prowadzący w tabeli Bayern Monachium rozegra derby Bawarii z FC Augsburgiem. Die Roten są ostatnio w fantastycznej formie i będą faworytem starcia z lokalnym rywalem. Muszą jednak mieć się na baczności, bo jesienią gracze z Augsburga stawili im silny opór i mecz zakończył się sensacyjnym remisem 2:2. Także tym razem spotkanie może mieć zacięty przebieg, bo Bayern chcąc mieć pewność utrzymania się na pozycji lidera nie może przegrać, a Augsburg musi uciekać przed zespołami ze strefy spadkowej i również nie może sobie pozwolić na stratę punktów.Ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie w Bundeslidze rozegra także Hertha BSC, której barwy od kilku tygodni reprezentuje. Polski snajper w starciu z Werderem Brema, jednym z najważniejszych rywali, poszuka swojego pierwszego gola z akcji w lidze niemieckiej. Ma na to spore szanse, bo Werder zachował czyste konto tylko w jednym tegorocznym spotkaniu.Dzięki wygranej w El Clasico z FC Barceloną Real Madryt powrócił na pierwsze miejsce w tabeli LaLiga Santander. W weekend Królewscy będą bronić tej pozycji w wyjazdowym meczu z Realem Betis. Karim Benzema i spółka przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach, ale o punkty nie będzie im łatwo, bo w dwóch ostatnich starciach z tym rywalem nie byli w stanie wygrać, ani nawet strzelić gola. Madrytczycy liczą na kolejny udany występ doświadczonego Toniego Kroosa i młodego Viníciusa Júniora, którzy byli kluczowymi postaciami zespołu z Madrytu we wspomnianym Klasyku z Barceloną. Czy ponownie poprowadzą swoją drużynę do zwycięstwa?W innym ważnym starciu walcząca o awans do Ligi Mistrzów UEFA Valencia CF zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alavés. Na Estadio de Mendizorroza dojdzie do ciekawej konfrontacji silnej linii pomocy gości z Danim Parejo na czele z równie mocną środkową formacją gospodarzy, w której główną postacią jest Aleix Vidal. Kto wyjdzie z niej zwycięsko?West Bromwich Albion pewnie zmierza po awans do Premier League, a nowy zawodnik tej drużyny, Kamil Grosicki, otrzymuje od trenera Slavena Bilicia coraz więcej szans na grę. W 37. kolejce Sky Bet Championship WBA zagra na wyjeździe ze Swansea City, która także liczy się w walce o czołowe miejsca w tabeli. W zespole gości warto zwrócić szczególną uwagę na Matheusa Pereirę, który w poprzedniej konfrontacji tych ekip, wygranej przez West Brom 5:1, strzelił gola i zaliczył trzy asysty. Z kolei największym atutem gospodarzy może być André Ayew, który w tym sezonie ma na koncie już 12 bramek i pięć asyst.Plan transmisji:Piątek (6 marca):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 19:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Dominik GuziakSobota (7 marca):• 12:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Mitrut, Łukasz Wiśniowski• 12:55, 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Mateusz Majak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 15:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Maciej Jermakow, Mikołaj Kruk, Dominik Mucha• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (8 marca):• 11:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Kuba Ostrowski• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 14:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Paweł Kapusta• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Antoni Partum• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Łukasz Wiśniowskistudio: Maciej Jermakow, Maciej Kruk, Piotr Urban• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Maciej JermakowPoniedziałek (9 marca):• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz Majak• 20:45 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:00- magazyn (Eleven Spots 1)