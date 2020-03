Rusza nowe reality-show Polsatu - "Tylko jeden" wygra profesjonalny kontrakt MMA

Łukasz Szewczyk

Łączy ich zamiłowanie do rywalizacji i wspólny dom, w każdym innym aspekcie są konkurentami. Nawet jeśli uda im się zaprzyjaźnić, na końcu i tak będą musieli ze sobą walczyć. O zwycięstwo, sławę i kontrakt profesjonalnego zawodnika MMA.

Przez osiem tygodni grupa obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki będzie wspólnie żyć i trenować na oczach telewidzów i fachowców oceniających każdy ich krok. O ich kondycję zadba profesjonalny sztab szkoleniowy, a postępy ocenią właściciele Konfrontacji Sztuk Walki - Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski. I to właśnie ten duet będzie decydował o obsadzie walk kończących każdy odcinek. Porażka oznacza natychmiastowe pożegnanie z programem i koniec marzeń o wartym 200 tysięcy złotych zawodowym kontrakcie z Federacją KSW. Dni między pojedynkami upłyną im na zgłębianiu tajników MMA i rywalizacji w wymagających, a czasem bardzo nietypowych, zadaniach specjalnych.Uczestnikami reality-show będą:Konkurencja w "Tylko Jeden" nie kończy się nawet po wyjściu z sali treningowej. Uczestnicy programu spędzą dwa miesiące niemal wyłącznie w swoim towarzystwie, a ich kontakt z najbliższymi zostanie ograniczony do minimum. Być może ich jedynym przyjacielem i rozjemcą będzie prowadząca program. Autorka bestselerowych powieści i autorka filmu, po zawodowym MMA porusza się tak samo dobrze, jak po świecie literatury i show biznesu. To efekt jej wieloletniej współpracy z Konfrontacją Sztuk Walki, gdzie zajmowała się wizerunkiem słynnych KSW Ring Girls, nawiązując przy okazji przyjaźnie z czołowymi zawodnikami polskiej i światowej sceny MMA. Ta krucha i zarazem twardo stąpająca po ziemi kobieta, z pewnością nie raz spotka się z nagłym wybuchem testosteronu.W "Tylko Jeden" wszystko zależy od determinacji i chęci rozwoju uczestników. Dwaj najlepsi i najbardziej zmotywowani dotrwają do walki finałowej, która odbędzie się podczas oficjalnej gali Konfrontacji Sztuk Walki. Kontrakt z KSW o wartości 200 tysięcy złotych zgarnie "Tylko Jeden".