Walki Kownackiego, Jędrzejczyk i Brodnickiej - pięściarski weekend w Polsacie Sport

Weekend na sportowych antenach Polsatu zapowiada się emocjonująco miłośników sportów walki.

Pięściarskie emocje rozpoczną się w sobotni wieczór. Już 7 marca 2020 roku w Dzierżonowie odbędzie się gala. Najważniejszym wydarzeniem będzie walka. Niepokonana w zawodowym ringu Polska już po raz szósty broni mistrzowskiego pasa WBO w kategorii superpiórkowej. Jej rywalką będzie Djemilla Gontaruk. Transmisja gali Tymex Boxing Night w sobotę (7 marca 2020 roku) od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight oraz od 22:30 w Polsacie SportZ kolei w nocy z soboty na niedzielę kolejny pojedynek z udziałem Polaka. Niepokonany na zawodowym ringuw swoim 21 pojedynku zmierzy się z dwumetrowym Robertem Heleniusem. To emocjonujące starcie, w przypadku wygranej wydatnie przybliży Polak do wyczekiwanej walki o mistrzostwo świata. Transmisja walki w nocy z soboty na niedzielę (7/8 marca) w Polsacie Sport.Weekendowa noc będzie emocjonująca także dla fanów MMA. W Paradise w stanie Nevadastanie przed szansą odzyskania pasa mistrzowskiego UFC w wadze słomkowej, który należy do Zhang Weili. W najważniejszej walce wieczoru niepokonany Israel Adesanya po raz pierwszy będzie bronił tytułu czempiona w kategorii średniej.Dodatkowo w Polsacie rusza nowe reality-show "Tylko jeden" . Dwaj najlepsi i najbardziej zmotywowani dotrwają do walki finałowej, która odbędzie się podczas oficjalnej gali Konfrontacji Sztuk Walki. Kontrakt z KSW o wartości 200 tysięcy złotych zgarnie "Tylko Jeden".Plan weekendowych transmisji:Piątek (6 marca):• 17.30 PlusLiga:(Polsat Sport)• 17.30 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach - bieg sprinterski mężczyzn (Polsat Sport Extra)• 20.00 Energa Basket Liga:(Polsat Sport Extra)• 20.30 PlusLiga:(Polsat Sport)Sobota (7 marca):• 12.25 Fortuna 1. liga:(Polsat Sport)• 14.00 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach - sztafeta kobiet (Polsat Sport Extra)• 14.45 Puchar Polski w siatkówce kobiet: mecz półfinałowy:(Polsat Sport)• 15.20 Łyżwiarstwo szybkie: Zawody Pucharu Świata w Heerenveen (Polsat Sport Extra)• 17.00 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach - sztafeta mężczyzn (Polsat Sport News)• 17.30 Energa Basket Liga:(Polsat Sport Extra)• 18.00 Puchar Polski w siatkówce kobiet: mecz półfinałowy:(Polsat Sport)• 19.30 MLS - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 PlusLiga:(Polsat Sport)• 20.40 Liga holenderska:(Polsat Sport Extra)• 22.30 Boks: Walka o pas WBO World Female w Dzierżoniowie - waga piórkowa:(Polsat Sport)Niedziela (8 marca):• 03.00 Boks: Gala w Nowym Jorku - waga ciężka:(Polsat Sport)• 04.00 UFC 248: Adesanya vs. Romero - waga średnia: Israel Adesanya - Yoel Romero, waga słomkowa:(Polsat Sport Extra)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 11.45 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach - bieg ze startu wspólnego kobiet (Polsat Sport Extra)• 12.30 Fortuna 1. liga:(Polsat Sport)• 13.00- magazyn (Polsat Sport Extra)• 13.45 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach - wyścig ze startu wspólnego mężczyzn (Polsat Sport News)• 14.20 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Kataru - wyścig w klasie Moto3 (Polsat Sport News)• 14.30 Łyżwiarstwo szybkie: Zawody Pucharu Świata w Heerenveen (Polsat Sport Extra)• 14.45(Polsat Sport)• 16.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Kataru - wyścig w klasie Moto2 (Polsat Sport News)• 16.55 Liga czeska:(Polsat Sport News)• 17.30 Energa Basket Liga:(Polsat Sport Extra)• 18.00 PlusLiga:(Polsat Sport)• 20.30 PlusLiga:(Polsat Sport)• 23.55 MLS - mecz:(Polsat Sport Extra)Poniedziałek (9 marca):• 17.45 Fortuna 1. liga:(Polsat Sport)• 20.15(Polsat Sport Extra)• 20.30 PlusLiga:(Polsat Sport)