Wiosna w Polsacie: Trzy nowości, powrót disco-polo i sprawdzone hity

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat na wiosną 2020 roku przygotowała trzy nowe programy rozrywkowe, w tym nowy talent-show i sportowe reality-show. Nie zabraknie także sprawdzonych hitów.

Największą nowością wiosennej ramówki jest nowy talent-show(emisja w soboty o godz. 20.05, od 7 marca). Będzie to rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku. Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury w składzie: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Jednak nowym show przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany "czarny koń", który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje "pewniaka". Program poprowadzi Natalia Szroeder.Druga nowość Polsatu to reality-show(emisja w piątki o godz. 22.05, od 6 marca). Przez osiem tygodni grupa obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki będzie wspólnie żyć i trenować na oczach telewidzów i fachowców oceniających każdy ich krok. Porażka oznacza natychmiastowe pożegnanie z programem i koniec marzeń o wartym 200 tysięcy złotych zawodowym kontrakcie z Federacją KSW.Trzecia nowość to muzyczny program(emisja w soboty o godz. 10.40, od 14 marca). Na widzów czekają spotkania z gośćmi, najpopularniejszymi artystami i zespołami oraz z tymi, którzy tworzyli muzykę disco polo i odnosili sukcesy w latach 90-tych. W zupełnie nowej roli zadebiutuje Marcin Miller z zespołu Boys. Współgospodarzami programu będą Edyta Folwarska (Polo TV) i Marcin Kotyński (Disco Polo Music). Zaprezentują najgorętszych wykonawców młodego pokolenia. W programie widzowie zobaczą materiały z archiwów koncertowych największych imprez zarejestrowanych przez Polsat, Disco Polo Music oraz Polo TV.Wiosna w Polsacie to także nowa edycja tanecznego show(emisja w piątki o godz. 20.05, od 6 marca). Uczestnikami nowej edycji będą: Julia Wieniawa, Tomasz Oświeciński, Sylwester Wilk, Anna Karwan, Bogdan Kalus, Marcin Bosak, Mikołaj Jędruszczak, Milena Rostkowska-Galant, Sylwia Lipka, Edyta Zając i Nicole Bogdanowicz.Sobotnie wieczory w Polsacie to tradycyjnie(emisja w soboty o godz. 22.10, od 7 marca). Uczestnikami nowej edycji będą: Kamila Boruta, Filip Gurłacz, Natalia Avelon, Karol Dziuba, Marta Gałuszewska, Czadoman (Paweł Dudek), Gosia Andrzejewicz i Maurycy Popiel. W jury zasiądą: Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski Małgorzata Walewska oraz zwycięzca 12. edycji show - youtuber, twórca kanału "Na Pełnej", parodysta i wokalista Adam Strycharczuk. Program poprowadzą Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.Nie zabraknie także kabaretowych niedziel. Sławomir jako komendant Straży Pożarnej, Kajra w roli przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich i Piotr Cyrwus tropiący, z zaciekłością agenta FBI, złodziei kurczaków. Do tego największe gwiazdy sceny kabaretowej - taki będzie wiosenny[ (emisja w niedziele o godz. 20.00). Co się stanie, gdy w spokojne życie mieszkańców wsi Radość wedrze się młoda eko-joginka?Wiosna w Polsacie to także nowe sezony popularnych produkcji serialowych:(sobota godz. 19.30),(środy o godz. 21.10),(czwartki o godz. 21.10),(niedziela, godz. 22.10),(od poniedziałku do piątku o godz. 18:00) oraz(od poniedziałku do piątku o godz.17:00). Wraca także Katarzyna Dowbor z 14 sezonem programu(w środy i czwartki o 20:05).Wiosna w Polsacie to także sport. Więcej o ramówce sportowej informujemy TUTAJ