Startuje 11 edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Kto na parkiecie?

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat rozpoczyna emisję 11 edycji tanecznego show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Parkiet show rozbłyśnie nowymi 11 gwiazdami, które zmierzą się w walce o Kryształową Kulę i wielkie pieniądze.

Przed nimi długie godziny spędzone na sali treningowej, pot, kontuzje, porażki i pierwsze sukcesy, jednak przede wszystkim przygoda życia. W każdy piątkowy wieczór na widzów Polsatu czeka spora dawka rozrywki i emocji, czyli gorące samby, zmysłowe rumby i zachwycające walce. Kto w nowej edycji show stanie oko w oko z tańcem?Jej życiorys przypomina amerykański sen. Zaczynała od śpiewania na weselach, dziś robi zawrotną karierę solową, a jej piosenki zajmują czołowe miejsca list przebojów -. W tańcu poprowadzi ją 3-krotny zwycięzca tanecznego show Polsatu - Janek Kliment.Mówi o sobie "taneczny antytalent". Niezwykle skromna i diabelnie zdolna.. Serialowa córka Magdaleny Stużyńskiej z "Przyjaciółek". Na tanecznym parkiecie partneruje jej piekielnie przystojny Kamil Kuroczko.Na wybiegu nie ma sobie równych. Twarz takich marek jak Kenzo czy Moschino. Czy obycie na światowych wybiegach pomoże jej zawalczyć o Kryształową Kulę?w towarzystwie debiutującego na parkiecie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" Michała Bartkiewicza.Aktorka serialowa, filmowa oraz teatralna, którą "Zawsze warto" zobaczyć. Codziennie na Instagramie obserwuje ją 1,5 miliona fanów -oraz dorównujący jej ognistym temperamentem, najbardziej polski Włoch Stefano Terrazzino.Gwiazda Internetu, piosenkarka i youtuberka. Jej teledyski obejrzało w sieci w sumie ponad 15 milionów użytkowników -oraz prawdziwy weteran show Polsatu, specjalista od tańców latynoamerykańskich, który potrafi zakręcić nie tylko w głowie - Rafał Maserak.Prognozy, że wygra, są bardzo prawdopodobne. Nienaganna sylwetka, świetna kondycja. Mowa o pogodynce Polsatu i Polsat News. A partneruje jej zwycięzca V edycji show Polsatu Jacek Jeschke.Prawdziwa mieszanka wybuchowa. Mężczyzna o wielu twarzach, którego życiorys mógłby posłużyć za trzymający w napięciu film akcji. Trener personalny i ulubiony aktor Patryka Vegi -. Czy dzięki zwyciężczyni 10. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zmysłowej Janji Lesar pokaże, że siła idzie w parze z gracją?Miliony Polaków znają go ze słynnej ławeczki w Ranczo. Aktor serialowy i teatralny -w towarzystwie uroczej Lenki Klimentowej.Prawdziwy "Ninja Warrior". Kilka dni po amputacji nogi po tragicznym wypadku na motocyklu, cała Polska ruszyła mu z pomocą, a on zaczął przygotowania do paraolimpiady. Trener personalnyi Hania Żudziewicz.U nich wszystko zaczęło się od... miłości. Zwycięzcy "Love Island. Wyspa miłości", trener tenisai jego partnerka w życiu i na parkiecie, tancerka klasy S, debiutująca na naszym parkiecie - Sylwia Madeńska.17 lat temu pokochała go cała Polska za rolę Kamila w serialu "M jak Miłość". Potem zakochała się w nim Agnieszka Holland proponując mu role w aż trzech swoich filmach - aktororaz Wiktoria Omyła.Zmagania gwiazd "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oceni trzy osobowe jury: sędzia międzynarodowy Iwona Pavlović, najbardziej utytułowany zawodowy tancerz latynoamerykański - Michał Malitowski oraz jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów - Andrzej Grabowski. W roli prowadzących ponownie zobaczymy sprawdzony duet - Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza.