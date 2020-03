"Król Lew", "Iron Sky. Inwazja", serial "Mały Zgon" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Król Lew", "Iron Sky. Inwazja", "Wszyscy wiedzą".

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(6 marzec). Oto długo wyczekiwana kontynuacja kultowego "Iron Sky", jeszcze bardziej zwariowana niż część pierwsza. Szokująca prawda o reptilianach, podróż do wnętrza wydrążonej Ziemi, Adolf Hitler ujeżdżający tyranozaura - to wszystko czeka na widzów komediowego widowiska science fiction w reżyserii Timo Vuorensoli, sfinansowanego przez wiernych fanów za pośrednictwem platformy Indiegogo.W sobotę premiera filmu(7 marca). Hiszpańska prowincja. Laura przyjeżdża z dziećmi na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy spotyka Paco, swoją dawną miłość. Imprezę przerywa zniknięcie córki Laury. W trakcie poszukiwań nastolatki na jaw wychodzą tajemnice, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Mroczny dreszczowiec ze słonecznego Półwyspu Iberyjskiego firmują odtwórcy głównych ról: Penélope Cruz oraz Javier Bardem.W niedzielę Canal+ rozpoczyna emisję nowego serialu polskiej produkcji(8 marca). Serial zabierze widzów w porywającą, komediowo-kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamieni się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków... Premiera serialu w paśmie odkodowanym Canal+ Niedzielną Megapremierą będzie film(8 marca). Na świat przychodzi Simba - małe lwiątko, następca tronu po swoim ukochanym ojcu, królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Dotąd sukcesorem Mufasy był bowiem jedynie jego brat - Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Nikczemnik knuje spisek, który doprowadza do śmierci króla i wygnania jego młodego syna. Pozostając wierny naukom swojego ojca Simba, z pomocą dwójki nowych przyjaciół, próbuje dorosnąć i odzyskać należne mu dziedzictwo.Klasyczne dzieło Disneya w nowej odsłonie. Wykorzystując pionierskie techniki filmowe, twórcom udaje się ożywić znane postacie i pokazać je w zupełnie nowy sposób. Produkcja została nominowana do Oscara w kategorii "najlepsze efekty specjalne". W polskiej wersji językowej obrazu bohaterom swoich głosów użyczyły takie gwiazdy, jak: Artur Żmijewski, Maciej Stuhr, Jerzy Stuhr czy Danuta Stenka.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(7 marca). XIX wiek, Dania. Rolnik Jens (Jesper Christensen) od lat walczy o przetrwanie w trudnym, niezwykle nieustępliwym klimacie. Spadek pozycji jego rodziny jest coraz bardziej odczuwalny. Nawet miejscowy proboszcz poniża ich, karząc zajmować gorszą ławkę w kościele. Jens jest teraz łatwym celem dla Gustawa (Magnus Krepper), bogatego Szweda, który chce powiększyć swoje posiadłości. Wraz z nadejściem zimy mężczyzna musi wybrać między wydaniem za mąż ukochanej córki a utratą środków, które pomogłyby przetrwać mrozy jego najbliższym.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(8 marca). Życie czteroletniego Kuna wywraca się do góry nogami za sprawą pojawienia się na świecie jego siostry Mirai. Dziewczynka szybko zdobywa serca całej rodziny, przez co chłopiec staje się bardzo zazdrosny. Pewnego dnia Kun niespodziewanie spotyka w ogrodzie dziwnych gości z przeszłości i przyszłości - w tym swoją siostrę Mirai w nastoletnim wydaniu. Kun i dziewczyna wyruszają w podróż w czasie i przestrzeni, odkrywając niesamowitą historię swojej rodziny. Pełna magii, ciepła i pozytywnych emocji opowieść o sile więzów rodzinnych.Natomiast w Cinemax2(8 marca). Maszynista Nurlan (Predrag 'Miki' Manojlovic) przed przejściem na emeryturę wyrusza w swoją ostatnią podróż do Baku. Na przedmieściach miasta jego pociąg zrywa suszący się na jednym z okien niebieski stanik. Mężczyzna, desperacko pragnący uciec przed samotną egzystencją, wpada na szalony pomysł - postanawia wynająć mały pokoik w Baku i znaleźć właścicielkę biustonosza. Z wielkim poświęceniem odwiedza każdy budynek mieszkalny znajdujący się wzdłuż linii kolejowej. Chociaż kobiety mają swoje powody, aby wpuszczać go do swojej codzienności, jego działania nie pozostają jednak niezauważone przez ich mężów. Niestrudzony emeryt robi wszystko, aby odnaleźć właścicielkę felernego stanika.