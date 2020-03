Siódmy sezon medycznego programu "36,6°C" w TVN z gwiazdami

Łukasz Szewczyk

Tej wiosny rozpocznie się już siódmy sezon najzdrowszego programu telewizyjnego 36,6°C! Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek na tropie najnowszych informacji medycznych, nowinek z kraju i ze świata.

Prowadzący przetestują najnowsze technologie medyczne, opowiedzą o skutecznej profilaktyce, sprawdzonych badaniach i doradzą właściwą drogę do najlepszej diagnozy, a wszystko to w przystępny sposób.W kolejnym sezonie 36,6°C pojawią się gwiazdy z pierwszych stron gazet, które podzielą się swoimi historiami na temat zdrowia. Po raz pierwszy, Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek sprawdzą na własnej skórze skuteczność terapii i zabiegów, które lekarze polecają pacjentom.Nie zabraknie kwestii ważnych dla kobiet. Wciąż trwa akcja #badampiersi, w ramach której zachęcamy wszystkie panie do samobadania i regularnych wizyt u lekarzy oraz do wspólnej walki z rakiem piersi. Propagujemy także akcję #jembozdrowe, dzięki której widzowie dowiedzą się co jeść, żeby zachować zdrowie i jak zadbać o właściwą dietę swoją i dziecka.