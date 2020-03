Premierowe odcinki "Świata według Kiepskich" już w Polsacie

Łukasz Szewczyk

Osiedle Kosmonautów to bez wątpienia najbardziej zwariowane miejsce na ziemi. Szalone pomysły mieszkańców wrocławskiej kamienicy od lat bawią i wzruszają widzów. Co czeka widzów wiosną?

W najnowszych odcinkach mieszkańcy kamienicy zostaną objęci pilotażowym programem Unii Europejskiej wspomagającym odchudzanie. Podejście kobiet i mężczyzn do zadania okaże się jednak z goła różne. Czy mimo wszystko uda się osiągnąć pożądane efekty? Między sąsiadami dojdzie również do poważnych podziałów za sprawą niewinnego urządzenia do badania genów, które Halinka (Marzena Kipiel-Sztuka) przyniesie z pracy. Pomysł szukania swoich przodków nie spodoba się jednak wszystkim mieszkańcom. Czy mimo istotnych różnic, będą potrafili dojść do porozumienia? Z kolei Ferdek (Andrzej Grabowski), Janusz Paździoch (Sławomir Szczęśniak) i Boczek (Dariusz Gnatowski) odkryją historię magicznej flaszki, która niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sama napełnia się alkoholem.W kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4 pojawi się nowy lokator, Oskar (Sebastian Stankiewicz), kuzyn Badury. Mariolka (Barbara Mularczyk-Potocka) zakocha się w mężczyźnie od pierwszego wejrzenia. Do drzwi Kiepskich zapuka Mirek Kudaśko (Piotr Miazga), któremu przed laty Halinka skradła serce. Bezrobotny Ferdek wypadnie słabo przy dawnym wielbicielu Halinki, bowiem mężczyzna jest naukowcem w Szwajcarii. Czy Kiepski będzie musiał walczyć o miłość Haliny?Na platformie IPLA.PL dostępnych będzie 12 przedpremierowych odcinków, które są aktualnie realizowane we wrocławskim studio.