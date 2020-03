Rusza 13 edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w Polsacie. Zmiany w jury. Kto na scenie?

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat rozpoczyna emisję trzynastej edycji popularnego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Kolejnych ośmiu artystów będzie pokonywać swoje ograniczenia, słabości, by najwierniej wcielić się w wylosowane ikony polskiej i światowej muzyki. Każdy uczestnik programu musi zdobyć uznanie jurorów oraz swoich kolegów, aby móc wygrać odcinek i przekazać nagrodę, czyli czek na 10 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny. Wisienką na torcie jest zwycięstwo w całej serii i możliwość wsparcia wybranej organizacji kwotą aż 100 tysięcy złotych.Kto na scenie?czyli Paweł Dudek to król dyskotek. Hity "Ruda tańczy jak szalona", "Chodź na kolana" czy "Hej, hej bawmy się" rozgrzewają polskie parkiety. Jego teledyski obejrzano na YouTube ponad 300 milionów razy, a debiutancka płyta "Czadomania" pokryła się podwójną platyną.zawładnął sercami damskiej publiczności zarówno w "Pierwszej miłości" jak i w "M jak miłość".uczył się od wielkich twórców polskiego kina: w "Mieście 44" Jana Komasy zagrał odważnego powstańca a w "Powidokach" Andrzeja Wajdy - studenta charyzmatycznego malarza Strzemińskiego, u boku Bogusława Lindy. Obecnie możemy oglądać Filipa jako intryganta Oscara w hicie Polsatu "Pierwsza miłość" i najnowszym sezonie "Watahy".to przede wszystkim aktor teatralny. Jesienią ubiegłego roku jako Jerzy Zajdler, kochanek serialowej Marty (Weronika Rosati) w "Zawsze warto" zelektryzował fanki serialu.- popularna piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, współpracowała ze światową gwiazdą lat 90. Mowa oczywiście o Dr Albanie, z którym nagrała singiel "Lover Boy". Jej własne utwory: "Słowa", "Pozwól żyć" czy "Trochę ciepła" szybko poszybowały na szczyty list przebojów stacji radiowych i telewizyjnych.to obiecująca młoda wokalistka o pięknym uśmiechu i charakterystycznych kolorowych włosach, która szturmem podbija polską scenę muzyczną. Zaczynała na ulicach największych miast Polski, a także w trójmiejskich i wrocławskich lokalach. Ulica przerodziła się w wygraną "The Voice of Poland" i kontrakt z dużą wytwórnią muzyczną, a to z kolei przekuło się w platynowy debiutancki singiel "Nie Mów Mi Nie" oraz koncerty w całym kraju.- Polka, którą pokochali Niemcy. Aktorka i wokalistka, która wspólnie z Ville Valo, wokalistą zespołu HIM wylansowała przebój "Summer Wine". Hit znalazł się w czołówkach europejskich list przebojów oraz zdobył Platynową Płytę.- jej zawodowa przygoda z Teatrem Rampa, słynącym z doskonałych musicali i widowisk muzycznych, trwa już 13 lat. Najbardziej znana telewidzom między innymi z głównej roli w serialu Czwórki - "Miłość na zakręcie".W jury zasiądą: Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski Małgorzata Walewska oraz zwycięzca 12. edycji show - youtuber, twórca kanału "Na Pełnej", parodysta i wokalista Adam Strycharczuk. Program poprowadzą Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.