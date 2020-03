Pięciu odważnych chcących zmienić swoje życie. "Kanapowcy" już w TTV

Łukasz Szewczyk

Wygodna kanapa, chipsy, piwko i dobry film. Eksperci alarmują! W Polsce nadwaga dotyczy już ponad 68% mężczyzn. Pięciu najodważniejszych z nich zdecydowało się coś z tym zrobić. Pod opieką trenera chcą zmienić nie tylko swój wygląd, ale i styl życia. Czy temperamentni mieszkańcy okolic Śląska i Zagłębia osiągną swój cel?

Bohaterowie nowego reality TTV nie czują się komfortowo ze swoim ciałem. Wyjście na basen z dziećmi, czy rozebranie się przed partnerką stało się dla nich wręcz paraliżującym przeżyciem. Nadwaga stała się problemem nie tylko dla nich, ale też dla całej rodziny. Pora coś z tym zrobić!Kamery programu będą śledzić codzienność każdego z mężczyzn. Na ile silna okaże się ich motywacja do osiągnięcia celu? Dotychczasowi miłośnicy piwa, chipsów i niezdrowego tłuszczu będą mieli pięć miesięcy na zmianę swoich nawyków. Efekt zależy od nich samych. Wsparcie i motywacja trenera, ścisła dieta, ćwiczenia oraz opieka lekarska - tyle gwarantuje im udział w programie, z którego w każdym momencie mogą się wycofać. Czy to wystarczy?Na koniec czeka ich prawdziwe wyzwanie - udział w ekstremalnym biegu, do którego będą trenować pod okiem profesjonalisty, Krzysztofa Ferenca. To osoba, która mobilizuje i doradza, jednak ostateczną decyzję pozostawia zawsze "Kanapowcom".