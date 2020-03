Historie osób wykluczonych i dyskryminowanych w 7 sezonie "Efekt Domina" TVN

Łukasz Szewczyk

W siódmej edycji programu Dominika Kulczyk opowie historie osób zmagających się z wieloma formami wykluczenia pod różną szerokością geograficzną, m.in. w Indiach, Senegalu, Kambodży i Polsce. Założycielka Kulczyk Foundation odda głos tym, których na co dzień prawie nikt nie słyszy, głównie kobietom i dziewczynkom.

Cierpienie jest uniwersalnym doświadczeniem ludzkim. Każdego dnia docierają do nas doniesienia medialne z aktualizowaną liczbą ofiar rozmaitych konfliktów i katastrof. To może skutkować wypracowaniem mechanizmu obronnego, przyjmującego postać moralnego odrętwienia. Za statystykami i zimnymi cyframi kryją się jednak ludzkie losy. "Efekt Domina" budzi z letargu, a przedstawione historie na nowo uwrażliwiają na krzywdę. Dominika Kulczyk przypomina o potrzebie ludzkiej solidarności i daje nadzieję napotkanym osobom na lepsze życie. Na marginalizację w sposób szczególny narażone są kobiety i dzieci, dlatego "Efekt Domina" tak uporczywie upomina się o ich godność.W nowym sezonie programu zabierzemy widzów do Indii. W tym kraju nadal wiele młodych kobiet jest pozbawionych możliwości decydowania o swoim losie. Rozpoczęcie życia seksualnego tuż po pierwszej miesiączce nie jest niczym nadzwyczajnym, a nieletnie dziewczynki często niemal natychmiast zachodzą w ciążę. Poznamy dr. Ashoka Dyalchanda z Institute of Health Management Pachod, który od kilkudziesięciu lat walczy o prawa Hindusek - zakładniczek tradycji.W niektórych regionach Nepalu, pomimo oficjalnego zakazu, nadal praktykuje się okrutny obyczaj chhaupadi. Jest to zestaw rygorystycznie przestrzeganych zakazów i nakazów, które regulują życie kobiet w trakcie menstruacji. Każdego miesiąca podczas miesiączki kobiety muszą opuścić na kilka nocy swoje domy, a często odsyłane są do położonych na odludziu chat, gdyż uznaje je się wówczas za nieczyste. Dominika Kulczyk dotrze do pomagającej im organizacji Days for Girls Nepal, która organizuje m.in. szkolenia edukacyjne dla kobiet i mężczyzn z zakresu zdrowia reprodukcyjnegoUczniowie nieformalnych szkół koranicznych w Senegalu żyją na marginesie społecznym. Dzieci mieszkają w zagrażających ich życiu i zdrowiu niewolniczych warunkach. Co więcej, codziennie wysyłane są przez samozwańczych nauczycieli na ulicę, by wieczorem przynieść im wymaganą sumę pieniędzy. Ośrodek Maison de la Gare to właściwie jedyne miejsce w mieście Saint-Louis, gdzie mogą dostać schronienie i posiłek. Dominika Kulczyk spotka się z założycielem organizacji, Issą Kouyate, który jako jeden z nielicznych upomina się o ich prawa. Pomoże mu też w przeprowadzeniu akcji ratowania najmłodszych z niebezpiecznych ulic tego miasta."Efekt Domina" dotrze również do khmerskich dzieci mieszkających w slumsach Phnom Penh, stolicy Kambodży, wykluczonych z powodu pochodzenia etnicznego, biedy i uzależnień. Przewodnikiem po tym mrocznym świecie będzie człowiek z trudną przeszłością - KK, który zdołał odmienić swój los. Dziś, poprzez naukę breakdance'a w założonej przez siebie organizacji Tiny Toones, pomaga młodym ludziom z zagrożonych środowisk odnaleźć pasję i nadzieję na lepszą przyszłość.Wykluczenie i dyskryminacja ze względu na odmienność to problem obecny również w Europie. Romowie są największą z grup etnicznych na naszym kontynencie. Razem z Dominiką Kulczyk trafimy do jednej z najuboższych dzielnic europejskich stolic - Ferentari, w Bukareszcie. Zamieszkujący ją w zdecydowanej większości Romowie żyją w ubóstwie. Pomoc niesie im działająca lokalnie organizacja Policy Center for Roma and Minorities. Walczy ona o wyrównanie szans dla dzieci z romskiej społeczności, tak aby w przyszłości stały się pełnoprawnymi, świadomymi i aktywnymi obywatelami Rumunii.W najnowszej serii "Efektu Domina" pojawi się również odcinek zrealizowany w Polsce. Dominika Kulczyk przybliży w nim sytuację, w jakiej znaleźli się usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wielu z nich zmaga się z poczuciem odrzucenia przez społeczeństwo, co przekłada się na brak wiary we własne możliwości. Polska Fundacja One Day, poprzez szereg szkoleń i kursów praktycznych, pomaga im stanąć na nogi. Spotkamy młodych ludzi wkraczających w dorosłość, poznamy ich historie, plany oraz marzenia.