Dorota Szelągowska wraca do gry. Trzeci sezon serii "Dorota inspiruje" w TVN

Łukasz Szewczyk

Burzy i buduje. Urządza i maluje. Wszystkich widzów inspiruje. Do gry wraca Dorota Szelągowska, której wyobraźnia nie zna granic. Drżyjcie niepotrzebne ściany, przestarzałe graty i źle urządzone małe powierzchnie

Dla wielu osób moment, w którym do drzwi zapuka Dorota Szelągowska, jest jednym z najszczęśliwszych w ich życiu. Prowadząca program jest nie tylko świetną projektantką wnętrz, ale też psycholożką. Doskonale wyczuwa potrzeby i gust właścicieli mieszkania. Kiedy wchodzi do czyjegoś domu, widzi więcej niż inni. Od pierwszego wejrzenia wie, jak zmienić każde pomieszczenie tak, żeby było nie tylko piękne, ale i użyteczne. Najczęściej musi radzić sobie z brakiem przestrzeni i funkcjonalności oraz przestarzałym wystrojem.W programie wspiera ją znana i lubiana przez widzów ekipa remontowa - projektantka i prawa ręka Doroty - Marika, najsłynniejszy polski stolarz - Darek oraz Ivan, szef ekipy budowlanej, która urzeczywistnia wszystkie, nawet najbardziej szalone pomysły prowadzącej. To właśnie oni w każdym odcinku zajmą się wybranym przez uczestników pomieszczeniem.W trzecim sezonie programu Dorota spotka się z młodą parą, mieszkającą w dwudziestodwumetrowym mieszkaniu, która w jednym pokoju musi zmieścić sypialnię, jadalnię i pokój do pracy. Spróbuje także pogodzić odmienne interesy czteroosobowej wybuchowej rodzinki, urządzając jedno wspólne pomieszczenie dla dwójki dzieci. W kolejnych odcinkach weźmie na tapetę niedużą, zniszczoną łazienkę mamy i córki oraz pomoże rodzinie, którą - mimo wielkiego zaangażowania - ogrom prac remontowych po prostu przerósł.