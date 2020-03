Rusza piąta edycja "MasterChef Junior" w TVN. Nowe wyzwania dla uczestników

Łukasz Szewczyk

Najlepsi młodzi kucharze w Polsce już po raz piąty staną w legendarnej kuchni MasterChefa. Anna Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler sprawdzą ich wyczucie smaku, kulinarne umiejętności i kreatywność. Komu uda się trafić przez żołądek do serca jurorów i zdobyć tytuł MasterChefa Juniora?

Na najlepszą czternastkę najpopularniejszego kulinarnego show czekać będą liczne niespodzianki i arcytrudne zadania. Wyjątkowy masterclass przeprowadzi posiadacz gwiazdki Michelina, Wojciech Modest Amaro. Mistrzowski autorytet sprawdzi, jak zawodnicy poradzą sobie z przygotowaniem tatara z troci z sufletem dyniowym i dressingiem z rokitnika.Na planie pojawi się także Magik Y, który zaprezentuje kulinarną sztukę iluzji! W tegorocznej edycji "MasterChef Junior" spotkamy się również z laureatami poprzednich sezonów. Ola Nguyen zweryfikuje umiejętności uczestników w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Z kolei Grzegorz Zawierucha i Paulina Foremny dadzą pokaz swoich popisowych dań, które młodzi kucharze będą musieli odtworzyć.Kreatywnością i wyczuciem smaku zawodnicy wykażą się pracą w parach, przygotowując przynajmniej dwupiętrowy tort. Wyzwaniem okaże się przetworzenie produktów typu fast food na zdrowe potrawy, podniesione do poziomu MasterChefa. Uczestnicy spróbują także ulepszyć swoje znienawidzone dania, korzystając z nielubianych przez siebie produktów.Prawdziwy chrzest bojowy rozegra się w restauracji "Śląska Prohibicja" Magdy Nowaczewskiej, laureatki 5. edycji "MasterChefa". To tam kucharze podzieleni na dwa zespoły zaserwują trzydaniowe menu dla uczestników poprzednich sezonów. Szykuje się prawdziwa śląska biesiada.Zawodnicy zmierzą się również z potrawami jurorów programu. Michel Moran pokaże, jak przyrządzić idealną ośmiornicę, Anna Starmach przygotuje eklery w polewie, a Mateusz Gessler przybliży tajniki wysmażania steków.Statuetka, czek na 15 tysięcy złotych i wakacje marzeń trafią tylko do jednej osoby. Dla kogo niezwykła, dziecięca pasja okaże się przepustką do dalszej kariery?