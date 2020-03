Netflix kręci trzeci polski serial. "Sexify"

Łukasz Szewczyk

Netflix ogłosił kolejny polski serial oryginalny - "Sexify". Premiera zapowiadana jest jeszcze na ten rok.

Maria Sobocińska, Aleksandra Skraba i Sandra Drzymalska w polskim serialu Netflixa "Sexify" / Fot. Netflix

Natalia, Paulina i Monika biorą udział w prestiżowym konkursie studenckim na najlepszy start-up. Ich nowatorski projekt - Sexify - ma być rewolucją w życiu erotycznym. W imię nauki i wygranej muszą teraz dogłębnie studiować tajniki świata seksu, przy okazji coraz lepiej poznając siebie same. Sexify to pełna humoru i prowokacji opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.- powiedziała Monica Alexander, menedżerka ds. treści oryginalnych Netflix.Serial ma trzy główne bohaterki. Natalia (w tej roli Aleksandra Skraba, debiutująca w głównej roli w serialu) to 23-letnia studentka informatyki. Pochodzi z małego miasta. Jej największa fantazja to wygrana w konkursie - jest zdeterminowana i zrobi wszystko, aby osiągnąć sukces.Paulina (Maria Sobocińska) to najlepsza przyjaciółka Natalii jeszcze z czasów liceum. Studiuje chemię. Dołącza do projektu w nadziei, że dowie się czegoś, co pomoże naprawić jej siedmioletni związek, w którym chemii zdecydowanie brakuje.Z kolei Monika (Sandra Drzymalska) to znajoma Natalii z akademika. Teoretycznie również koleżanka ze studiów, ale zazwyczaj znajduje sobie ciekawsze zajęcia niż te na sali wykładowej. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w zespole pełni rolę ekspertki od seksu.- mówi Piotr Domalewski. -- dodaje Kalina AlabrudzińskaPremiera jeszcze w 2020 roku. Serial będzie liczył 8 odcinków.