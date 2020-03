Głośny dokument "Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

Michael Jackson - ikona, król popu i jedna z największych gwiazd w historii muzyki. Kiedy w 1993 roku pojawiły się wobec niego zarzuty o molestowanie seksualne młodych chłopców, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Dokument "Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona" przedstawia historie opowiedziane przez dwóch dorosłych już mężczyzn,, którzy przez wiele lat byli w bliskich relacjach z królem popu.

James Safechuck miał dziesięć lat, z kolei Wade Robson siedem, kiedy zostali zaproszeni do bajkowego świata Michaela Jacksona. Piosenkarz był wówczas w najlepszym momencie swojej kariery. Co działo się za zamkniętymi drzwiami w legendarnym już Never-landzie? Jak wyglądało życie ikony muzyki i zaprzyjaźnionych z nim osób?Dopiero po latach bohaterowie dokumentu zdecydowali się opowiedzieć swoje historie o znajomości z Michaelem Jacksonem i skonfrontować się ze swoimi bolesnymi wspomnieniami. Jak sami mówią w poruszających wywiadach - były to dość skomplikowane zażyłości, połączone z ogromną fascynacją. W relacje zaangażowane były również ich rodziny. Dla kilku z nich - Jackson stał się ukochanym przyjacielem domu. Oczarowani magiczną rzeczywistością piosenkarza, stawali się podatni na manipulacje i wykorzystywanie.Jedno jest pewne - dokument "Leaving Neverland: Ciemna strona Michaela Jacksona" może zmienić postrzeganie gwiazdy muzyki już na zawsze.Film miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego w Sundance. Reżyserem dokumentu jest Dan Reed, który w 2019 roku dostał za niego nagrodę Emmy.