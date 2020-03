Pierwszy zwiastun kreskówki TVN "Kosmiczny wykop" z Robertem Lewandowskim (wideo)

Łukasz Szewczyk

Jesienią na antenie TVN i Siódemki, a także w Playerze zadebiutuje pierwsza animacja z międzynarodową gwiazdą piłki nożnej - Robertem Lewandowskim - w roli głównej. Dostępny jest już pierwszy zwiastun kreskówki jest już dostępny.

Jesienią 2020 roku na antenie TVN, Siódemki oraz Playera pojawi się kreskówka, której głównym bohaterem jest idol fanów piłki nożnej na całym świecie - Robert Lewandowski.- mówi Robert Lewandowski.Właśnie opublikowano pierwszy zwiastun nowej produkcji:"Kosmiczny wykop" to animacja dla całej rodziny, a szczególnie dla najmłodszych jej członków w wieku od 6 do 12 lat. Historia zabierze widzów na kosmiczną planetę Spaceball, na którą pewnego dnia, wskutek nieoczekiwanego zbiegu wydarzeń, trafia najpopularniejszy polski piłkarz. Na miejscu RL-9 dostanie do wykonania trudną misję. Będzie musiał skompletować bardzo nietypową drużynę, a następnie poprowadzić ją do zwycięstwa podczas Galaktycznej Ligi. "Kosmiczny wykop" to kreskówka o kulisach najpopularniejszego na świecie sportu, ale przede wszystkim o uniwersalnych wartościach, takich jak: przyjaźń, lojalność, tolerancja, empatia.Animacja połączy świat science fiction ze sportowym. "Kosmiczny wykop" to efekt współpracy TVN, Bartka Kędzierskiego (scenarzysta i reżyser, twórca "Włatców móch" ) z Pawłem Pewnym (pomysłodawca projektu) oraz Orange Animation Studio.Pierwszy sezon będzie liczył 26 odcinków.