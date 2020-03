Canal+ odkoduje najbliższą kolejkę Ekstraklasy. Będzie specjalna oferta dla kibiców

Łukasz Szewczyk

Najbliższe mecze Ekstraklasy odbędą się bez udziału publiczności. Z tego powodu Platforma Canal+ przygotowała niespodziankę dla swoich abonentów.

Jak już informowaliśmy , z powodu rozszerzającej się epidemii koronawirusa, do odwołania mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą organizowane bez udziału publiczności. W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów. To oznacza, że od najbliższej kolejki mecze Ekstraklasy kibice będą mogli oglądać tylko telewizji.- zapowiada Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Platformy Canal+.To oznacza, w nadchodzący weekend mecze Ekstraklasy na antenach Canal+ będą mogli oglądać wszyscy abonenci Platformy Canal+, nawet jeśli nie mają wykupionego pakietu Canal+. To jednak nie wszystko.- dodaje Piotr Kaniowski, rzecznik prasowy Platformy Canal+.Plan transmisji najbliższej, 27 kolejki Ekstraklasy:Piątek (13 marca 2020):• 18:00: ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (Canal+ Sport)• 20:30: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (Canal+ Sport)Sobota (14 marca 2020)• 15:00: Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (nSport+)• 17:30: Piast Gliwice - Wisła Kraków (Canal+ Sport)• 20:00: Lech Poznań - Legia Warszawa (Canal+ Sport, TVP Sport)Niedziela (15 marca 2020)• 15:00: Cracovia - Jagiellonia Białystok (Canal+ Sport)• 17:30 Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (Canal+)Poniedziałek (16 marca 2020):• 18:00 Wisła Płock - Korona Kielce (Canal+ Sport)