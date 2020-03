Łukasz Szewczyk

XVIII Konkurs Chopinowski na żywo w TVP Kultura

Od 2 do 23 października 2020 roku Telewizja Polska będzie transmitować Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie. Co pięć lat konkurs otwiera laureatom drzwi do największych sal koncertowych.

Fot. TVP