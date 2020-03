MocArty RMF Classic za rok 2019 dla Tokarczuk, Możdżera i "Bożego Ciała"

Łukasz Szewczyk

Już po raz dziesiąty wręczono MocArty RMF Classic, czyli nagrody słuchaczy stacji. W tym roku nie obyło się bez niespodzianek i zwrotów akcji.

Z powodu zagrożenia koronawirusem wręczenie statuetek laureatom odbyło się nie podczas uroczystej gali, a w studio radiowym, w czasie specjalnego programu poświęconego plebiscytowi.Dodatkowo, w ramach jubileuszowej 10. edycji MocArtów także sama Redakcja RMF Classic postanowiła uhonorować Nagrodą Specjalną noblistkęW plebiscycie za 2019 rok słuchacze stacji wybrali swoich faworytów w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i Rzecz z Klasą.Człowiekiem Roku 2019 została- Dyrektorka Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu - doceniona za niezwykłe osobiste zaangażowanie i determinację podczas akcji ratowania tygrysów przewożonych z Włoch przez Polskę za naszą wschodnią granicę.Z Wydarzenie Roku 2019 słuchacze uznali- poruszająca wierzących i niewierzących opowieść o młodym chłopaku, który udaje, że jest księdzem, uwiodła cały świat, a deszcz nagród na arenie międzynarodowej - od Gdyni przez Wenecję po Palm Springs, z nominacją do Oscara na czele - był tylko tego dowodem.W kategorii Muzyka Filmowa Roku 2019 zwyciężyła. Leszek Możdżer znalazł niezwykły kompromis między odtworzeniem stylu pianistyki Mieczysława Kosza, a nowoczesnym brzmieniem, które przemawia do dzisiejszego widza. Dzięki temu powstała przejmująca i intensywna muzyka, która nadaje tempo i rytm całej opowieści, dopełnia charakter bohaterów i dopowiada najgłębsze emocje.Z kolei w kategorii Rzecz z Klasą Roku 2019 zwyciężył. Na żółtym, ostrzegawczym tle widnieje rysunek popularnej plakietki, której używają właściciele "złych psów" psów, by ostrzec innych przed wejściem na teren posesji. Tyle, że tu napis jest inny. Prosty i oszczędny projekt o wyjątkowo mocnym przekazie.Inny wymiar miała w tym roku także nagroda specjalna- przyznawana zwykle młodym, utalentowanym twórcom ze świata filmu. W ramach 10. edycji MocArtów - inaczej niż dotychczas - nagrodę przeznaczono dla młodych Animatorek /Animatorów kultury. Na konkurs napłynęło kilkaset zgłoszeń od słuchaczy i instytucji kultury z całej Polski. Zwycięzcę wyłoniła Kapituła. Nagrodę w postaci statuetki oraz czeku na 10 tysięcy euro otrzymała- za stworzenie miejsca, które naprawdę jest dla wielu domem - ciepłym i przyjaznym. INSPIRO założone w niewielkiej wiosce w Małopolsce wyznaczyło kierunki dla nowej formuły domów kultury - tworzonych w ramach samorządowych struktur, a jednak od początku we współpracy z mieszkańcami. Pani Beata dała się poznać jako wspaniała animatorka kultury i manager. Wykonuje pionierską pracę, aby INSPIRO był lokalnym centrum życia społecznego, gdzie ludzie mogą rozmawiać, rozwijać pasje i obcować ze sztuką.