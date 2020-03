Kolejny kanał 4K w ofercie sieci TOYA

Łukasz Szewczyk

TOYA wzbogaca ofertę telewizyjną.

Od środy (11 marca 2020 roku) sieć TOYA powiększyła ofertę telewizyjną o nowy kanał Insight TV UHD. Stacja dostępna jest w pakiecie Bogatym na pozycji nr 200.Insight TV UHD to kanał dla miłośników sportu niespotykanych wrażeń i dobrej rozrywki. Produkcje realizowane są przez najlepszych reżyserów i operatorów docierających do niedostępnych zakątków świata pokazujące nieprawdopodobne zdarzenia i sytuacje. Przedstawiają bohaterów którzy przekraczają granice i bariery ludzkich możliwości a jednocześnie są niebywale kreatywni i odważni.Kanał nadawany jest w jakości 4K w oparciu o funkcje dynamicznej poprawy kontrastu jasności i barwy w standardach HDR i WCG. Posiada także HFR - odświeżanie ramek wideo z częstotliwością 50 klatek na sekundę.Oprócz kanału linearnego kilkanaście wybranych programów trafi do katalogu Free VOD. Warto zauważyć że powyższe materiały będą zdublowane bo dostępne w jakości 4K jak i HD aby także widzowie platformy 3G mogli zobaczyć wartość kanału Insight co może ich zachęcić do wymiany odbiornika.Po tej zmianie w ofercie TOYA znajduje się łącznie 235 kanałów w tym 159 HD i trzy 4K.