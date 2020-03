Puchar Świata w biathlonie w Kontiolahti na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

Zbliżają się najważniejsze rozstrzygnięcia w biathlonowym Pucharze Świata. Od czwartku do niedzieli najlepsze biathlonistki i najlepsi biathloniści świata będą rywalizować w Kontiolahti.

Po bardzo dobrych startach w ostatnich tygodniach Monika Hojnisz-Staręga zajmuje 14. miejsce w klasyfikacji generalnej Puchar Świata i ma realne szanse na awans do pierwszej dziesiątki. W Kontiolahti liderka polskiej kadry będzie rywalizować o punkty w sprincie i biegu pościgowym. Trener Michael Greis zabrał do Kontiolahti także Kamilę Żuk i Kingę Zbylut. W Finlandii wystąpi również trzech Polaków: Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec i Łukasz Szczurek.Kontiolahti to przedostatni przystanek w tegorocznym Pucharze Świata w biathlonie, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięcia walki o Kryształową Kulę. Wśród mężczyzn na pierwszym miejscu w dalszym ciągu jest Martin Fourcade, ale siedmiokrotny triumfator klasyfikacji generalnej ma zaledwie 43 punkty przewagi na Johannesem Thingnesem Boe. Trzecie miejsce ze stratą 10 punktów do Norwega zajmuje kolejny Francuz - Quentin Fillon Maillet. Czwarty w klasyfikacji Tarjei Boe traci blisko 100 punktów do miejsca na podium, więc walka o Kryształową Kulę powinna się rozegrać między dwoma Francuzami i broniącym tytułu Johannesem Boe. Wśród kobiet liderką jest ubiegłoroczna zdobywczyni Kryształowej Kuli Dorothea Wierer. Za plecami Włoszki są Norweżka Tiril Eckhoff (69 punktów straty) i Szwedka Hanna Oeberg (71 punktów straty). Szanse na miejsce na podium ma jeszcze Niemka Denise Herrmann.Zawody na antenie Eurosportu 1 skomentuje lubiany duet Eurosportu: Tomasz Jaroński i Tomasz Sikora.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:Czwartek (12 marca):• godz. 15:20, sprint mężczyzn (Eurosport 1 i Eurosport Player)Piątek (13 marca):• godz. 15:00, sprint kobiet (Eurosport 1 i Eurosport Player)Sobota (14 marca):• godz. 13:45, bieg pościgowy mężczyzn (Eurosport Player)• godz. 15:45, bieg pościgowy kobiet (Eurosport 1 i Eurosport Player)Niedziela (15 marca):• godz. 13:30, supermikst (Eurosport 1 i Eurosport Player)• godz. 15:15, sztafeta mieszana (Eurosport Player)