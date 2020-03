"Walka na kilogramy" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

Trzech bohaterów, trzy zupełnie odmienne charaktery, które łączy jeden wspólny cel - pozbycie się zbędnych kilogramów. Nowy program TVN Style pokazuje codzienną walkę Zuzy, Sylwii i Mariusza o piękną figurę, odzyskanie sprawności fizycznej oraz powrót do pełni zdrowia.

Badania wskazują, że co drugi Polak ma nadwagę. Jak osiągnąć swój wymarzony cel i zgubić zbędne kilogramy? Czy początki są naprawdę zawsze najtrudniejsze? W każdym odcinku nowego programu TVN Style "Walka na kilogramy" widzowie będą spotykać się z trzema bohaterami, podglądać ich codzienne życie i śledzić postępy. Razem z nimi przeżyją zarówno chwile szczęścia jak i momenty zwątpienia, które będą im towarzyszyć w walce o upragnioną sylwetkę.Widzowie poznają Zuzę, która z zamiłowania i zawodu jest cukiernikiem. Kobieta przyznaje, że żyje po to, aby jeść - szczególnie dobrą, włoska kuchnię. Z kolei kłopoty z wagą Sylwii pojawiły się po urodzeniu córeczki. Kropkę nad "i" postawiło jej zamiłowanie do słodyczy. Mariusz pracuje w korporacji i jak sam przyznaje - przez lata zapracował na swoje nadprogramowe kilogramy.Bohaterowie będą mogli liczyć na wsparcie specjalistów z zakresu medycyny, dietetyki oraz sportu. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu każdy z uczestników dostanie "uszyty na miarę", specjalnie przygotowany plan działania i odpowiednio dopasowane metody odchudzania. Czy uda im się osiągnąć swój wymarzony cel?