Specjalny program Eleven Sports o sytuacji w lidze włoskiej. Transmisja na Facebooku

Łukasz Szewczyk

Epidemia koronawirusa wstrzymuje rozgrywki ligi włoskiej.

W środę (11 marca 2020 roku) o godzinie 20:00 Eleven Sports pokaże na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku specjalny program poświęcony trudnej sytuacji w Serie A TIM spowodowanej epidemią koronawirusa. Mecze włoskiej ekstraklasy zostały zawieszone do co najmniej 3 kwietnia.Dalsze możliwe scenariusze będą jednym z tematów dzisiejszego programu, który zostanie wyemitowany jako Facebook Live. Poprowadzi go Mateusz Majak, a jego gośćmi będą dziennikarze Eleven Sports specjalizujący się w tematyce Serie A TIM: Piotr Dumanowski, Domini Guziak, Filip Kapica i Mateusz Święcicki.