"Kandydaci w Newsweeku". Nowy cykl spotkań z kandydatami na prezydenta

Łukasz Szewczyk

W czwartek (12 marca 2020 roku) rusza pierwsza z cyklu rozmów "Kandydaci w Newsweeku". Program realizowany w nowym studiu Onetu będzie emitowany na żywo na Newsweek.pl. Gościem pierwszego wydania będzie Szymon Hołownia.

Co tydzień, w czwartki o godz. 15.00, dziennikarze tygodnika Newsweek Polska: redaktor naczelny Tomasz Lis oraz Aleksandra Pawlicka, Renata Kim, Renata Grochal, Dariusz Ćwiklak i Dawid Karpiuk spotkają się z jednym kandydatem ubiegającym się o urząd prezydenta RP. Dziennikarze zapytają o politykę krajową i historyczną, sprawy zagraniczne i obronne, politykę społeczną, ochronę zdrowia, a także o gospodarkę i kulturę. W programie dziennikarze będą również zadawać pytania od czytelników.Do wzięcia udziału w spotkaniach zaproszono wszystkich kandydatów. Jako pierwszy z pytaniami czytelników i dziennikarzy Newsweek Polska zmierzy się Szymon Hołownia. W kolejnym wydaniu, 18 marca o godz. 15., weźmie udział Robert Biedroń.Program będzie emitowany co tydzień i będzie dostępny dla subskrybentów Newsweeka. Zapis rozmowy z kandydatami będzie publikowany co tydzień (od 16 marca) w poniedziałkowych wydaniach tygodnika Newsweek Polska - każdemu spotkaniu z kandydatem będzie poświęcone 10 stron. Nagrania wideo ze wszystkich spotkań będą dostępne na Newsweek.pl.