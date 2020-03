Serialowy kwiecień w AXN. Nowe sezony: "Zabójcze umysły", "Znaki" i "The Good Doctor"

Łukasz Szewczyk

Finałowy sezon przygód jednostki FBI ścigającej najniebezpieczniejszych morderców ameryki, komisarz Trela na tropie nowych tajemnic w Górach Sowich, dr Shaun Murphy mierzący się z najbardziej nieoczekiwanymi zagadkami medycznymi oraz policjant, który próbuje zinfiltrować gang skorumpowanych stróżów prawa w Los Angeles - kwiecień na antenach AXN.

Zbieranie wątłych poszlak i podążanie za ukrytymi motywami to tylko niektóre z metod wykorzystywanych przez Behavioral Analysis Unit (BAU) w serialu. Grupie profilerów FBI, pod wodzą Davida Rossiego (Joe Mantegna), przyświeca jeden cel - dotrzeć do przestępcy poprzez wnikliwą analizę jego psychiki. W piętnastej serii produkcji zespół będzie musiał wytropić między innymi seryjnego mordercę, który w przeszłości próbował zabić jednego z członków zespołu.Kolejne odcinki we wtorki o 21.05 w AXN.to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w malowniczych plenerach Gór Sowich. W miasteczku Sowie Doły ginie studentka. Tajemniczą i okrutną egzekucją żyją media w całej Polsce. Śledztwo podąża w wielu kierunkach, jednak sprawa nie zostaje rozwiązana. Po latach, w tej samej miejscowości, dochodzi do kolejnej zbrodni. Śledztwo prowadzi komisarz Trela, który, by dotrzeć do prawdy, musi przełamać zmowę milczenia panującą w miasteczku. W 2. sezonie podążamy za historią zaginięcia córki komisarza Treli, a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach znika również para podróżników. Prowadzone są ciągłe poszukiwania. Śledztwo jednak zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. Zło w Sowich Dołach nie śpi, a dziwnymi zdarzeniami żyją ogarnięci strachem mieszkańcy miasteczka.Kolejne odcinki we wtorki o 22.00 w AXN.W serialuShaun Murphy (Freddie Highmore), niezwykle uzdolniony młody chirurg z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dołącza do zespołu lekarzy z prestiżowego szpitala chirurgicznego St. Bonaventure. Jest samotny, ma problemy z komunikacją, a jedyną osobą, która go wspiera jest dr Aaron Glassman (Richard Schiff), który przeciwstawia się sceptycyzmowi i uprzedzeniom osób zarządzających szpitalem i wprowadza Shauna do zespołu. Shaun będzie musiał pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odnaleźć się w nowym środowisku i udowodnić współpracownikom, że jego niezwykłe umiejętności medyczne mogą ratować ludzkie życie.Kolejne odcinki we wtorki o 21.05 w AXN.opowiada o korupcji i mafii wewnątrz służb prawa, której członkami są prominentni przedstawiciele naszego społeczeństwa. Ludzie, którzy powinni stać na straży porządku i ochrony obywateli. Dostanie się do nich jest niemal niemożliwe a nieliczni, którym to się udało zrobią wszystko, żeby chronić swoją organizację. Jednak nie przypuszczają, że w ich szeregach znajdzie się tajny agent. Serial został stworzony przez Joego Halpina (Hawaii Five-0, Sekrety i kłamstwa), który pracował w biurze szeryfa w Los Angeles prze 17 lat, z czego 12, jako tajny agent. W serialu zobaczymy: Seana Beana (Gra o tron), Ryana Kwantena (Czysta krew) oraz Cory'ego Hardricta (Amerykański snajper).Kolejne odcinki w czwartki o 23.00 w AXN Black.