Oglądanie telewizji może być pozytywnym doświadczeniem dla młodszych widzów

Łukasz Szewczyk

Telewizja nadal pełni znaczącą rolę w życiu codziennym polskich rodzin. 71% rodziców dzieci w wieku 3-6 lat wskazuje, że wspólne chwile przed ekranem to jeden z głównych sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie CBeebies, dziecięcego kanału z portfolio BBC, przez agencję badawczą IQS.

Podczas gdy czas spędzany przez dzieci przed ekranami jest powodem wielu dyskusji, Magdalena Komsta - psycholożka, pedagożka i przede wszystkim matka - wierzy, że kierując się wiedzą i rozsądkiem, telewizja może być pozytywnym doświadczeniem zarówno dla dzieci, jak i rodziców.- tłumaczy Magdalena Komsta.Zapytani o to, do kogo należy w domu pilot,Co ciekawe, z badania wynika, że. Umożliwia to nie tylko reagowanie w czasie rzeczywistym, ale i ułatwia nawiązanie dialogu z dzieckiem.- komentuje ekspertka, Magdalena Komsta.W ramach rozmów z rodzicami pytano również o najistotniejsze wartości, które chcą przekazać dzieciom. Wśród najczęściej wymienianych znalazło się: mówienie prawdy i szacunek do rodziców, bycie dobrym dla innych, samodzielność, akceptacja samego siebie oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Bardzo wysoko ocenione zostały szacunek do przyrody i środowiska oraz miłość do zwierząt.- uspokaja ekspertka.Po zweryfikowaniu jakości treści, warto zwrócić uwagę również na czas, przeznaczony na telewizyjną rozrywkę. Z deklaracji rodziców przedszkolaków wynika, że ich. Tylko w 8% domów czas przed telewizorem wydłuża się do ponad dwóch godzin.- zwraca uwagę pedagożka, Magdalena Komsta.Wspieranie poprawnego rozwoju dziecka i tworzenie bezpiecznej przestrzeni do nauki i zabawy dla najmłodszych widzów stanowi najważniejszą misję dziecięcego kanału BBC - CBeebies. Ramówka stacji skierowana jest zarówno do dzieci w wieku 3-4 lat, jak i starszych przedszkolaków i zaplanowana została zgodnie z naturalnym rytmem dziennym dziecka - poranne programy pomagają przygotować się na dzień pełen przygód, popołudnie to czas na zajęcia rozwijające, wieczorem natomiast nadchodzi pora na wyciszenie i przygotowanie do snu.