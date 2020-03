"Kulisy showbiznesu okiem Pauliny Drażby". Wiosenne nowości w Red Carpet TV

Łukasz Szewczyk

Red Carpet TV wprowadza wiosenne nowości do swojej ramówki.

Już w ten weekend stacja Red Carpet TV zaprezentuje premierowy odcinek cyklu programów. W premierowym odcinku prowadząca i zaproszeni goście przyjrzą się wiosennym propozycjom trzech największych stacji telewizyjnych. Stylistka Marta Pożarlik i makijażystka gwiazd Marta Gąska wezmą pod lupę stylizacje gwiazd i celebrytów, którzy pojawili się na prezentacji wiosennych ramówek. Piotr Grabarczyk, dziennikarz i ekspert showbiznesu przyjrzy się propozycjom programowym i "nowym twarzom", które rozpoczynają telewizyjną karierę. Kto okaże się "czarnym koniem" tej wiosny?W programie nie zabraknie również tańca. Wspólnie z gośćmi zastanowimy się na czym polega fenomen programów tanecznych. W studiu pojawią się dwie pary. Katarzyna Dziurska była półfinalistką 8. edycji "Tańca z gwiazdami". Wspólnie z narzeczonym Emilianem Gankowskim, zajęła trzecie miejsce w pierwszej edycji show "Dance, dance, dance" emitowanego na antenie Telewizji Polskiej. Dowiemy się, czym tak naprawdę różnią się oba programy i w którym z nich ważniejszy jest taniec.Wśród gości premierowego programu Pauliny Drażby pojawi się również jedna z najmłodszych uczestniczek "Tańca z gwiazdami" - Nicole Bogdanowicz. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" walczy o Kryształową Kulę w duecie z Kamilem Kuroczko.Jest to cotygodniowy program lifestylowy podsumowujący i recenzujący wydarzenia, zjawiska, ciekawostki i trendy polskiego i światowego showbiznesu.Z kolei w kwietniu na antenie Red Carpet TV zadebiutuje drugi program dziennikarki:. Będzie to nowy, autorski format w którym goście Pauliny Drażby przybliżą widzom świat filmu i seriali. Sprawdzimy co dzieje się na świecie i będziemy dyskutować o kinie z najlepszymi polskimi reżyserami, aktorami, scenarzystami, ludźmi filmu.Red Carpet TV to stacja telewizyjna, która od jesieni pokazujez najważniejszych premier filmowych, teatralnych i innych ważnych wydarzeń kulturalnych. Wiosną ten format będzie kontynuowany i rozwijany.W wiosennej ramówce stacji kontynuowany jest popularny cykl programów, w którym artyści oraz gwiazdy popkultury odpowiadają szczerze na pytania dziennikarzy Red Carpet TV. Bohaterką najnowszego odcinka jest Paulina Smaszcz-Kurzajewska, która pokazuje nam swój nowy - prywatny i zawodowy świat.Stacja Red Carpet TV dociera aktualnie do ponad 5 mln gospodarstw domowych w Polsce za pośrednictwem sateliatarnej Platformy Canal+ oraz sieci kablowych (m.in. UPC Polska Vectra, Multimedia Polska, Inea, Toya czy Netia).