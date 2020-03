Grupa Cyfrowy Polsat: Ponad 5 mln usług abonamentowych TV, ponad 1 mld zł zysku netto

Łukasz Szewczyk

Grupa Cyfrowy Polsat czwarty kwartał 2019 roku kończy spadkiem liczby telewizyjnych usług do ponad 5,03 mln - wynika z raportu finansowego spółki. Już prawie 2 mln klientów, korzysta z oferty usług łączonych SmartDOM

Na koniec grudnia 2019 roku Cyfrowy Polsat posiadałw systemie abonamentowym (spadek o 60 tys. rok do roku), w tym 1,192 mln usług multiroom (wzrost o 32 tys. rok do roku). Dodatkowo z płatnej telewizji w systemie przedpłatowym (pre-paid) operator posiada 161,2 tys. aktywnych usług (wzrost o 65,6 tys. rok do roku).W ujęciu kwartalnym, w porównaniu do trzeciego kwartału, w ostatnim kwartale 2019 roku Grupa Cyfrowy Polsat notuje spadek o 39 tys. aktywnych usług płatnej telewizji w systemie abonamentowym oraz wzrost o 18,4 użytkowników płatnej telewizji w systemie pre-paid.(wzrost o 197 tys. rok do roku). Liczba RGU posiadanych przez klientów SmartDOM wzrosła do 6,05 mln., co oznacza spadek o 69 tys. w ujęciu rocznym. Każdy z nich posiada średnio 2,61 usługi z portfolio Grupy (telewizja / telefon / internet). Z kolei(wzrost o 463 tys. rok do roku). Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł do poziomu 85,6 zł.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.2019 rok był dla Grupy Polsat kolejnym okresem bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się: wdrożenie koncepcji "TV/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie", rozszerzenie oferty sportowej premium (kanały Canal+ Sport 3 i 4 ), podpisanie umowy JV z Discovery oraz TVN z intencją stworzenia wspólnej platformy OTT agregującej polskojęzyczny kontent, strategiczny alians z Asseco Poland oraz rozpoczęcie budowy pierwszej komercyjnej sieci 5G. Już 2 mln klientów Grupy korzysta z usług łączonych, a lojalność abonentów rośnie - po raz kolejny wskaźnik odejść klientów był na rekordowo niskim poziomie 6,4%. Był to także bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych - przychody Grupy wyniosły blisko 11,7 mld zł, EBITDA - 4,2 mld zł, a- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.