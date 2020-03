Vectra odkodowała sześć kanałów TV z programami dla dzieci

Łukasz Szewczyk

Na czas przerwy zajęć w szkole sieć Vectra odkodowała kanały z programami dla dzieci. Cbeebies, Disney Junior, Teletoon+, Nick Jr, Top Kids oraz Da Vinci będą dostępne do 26 marca 2020 roku, bez dodatkowych opłat, dla wszystkich klientów operatora posiadających dowolny pakiet telewizji cyfrowej.

Kanały zostały udostępnione 11 marca i pozostaną odkodowane przez 14 dni, także w TV Online - serwisie i aplikacji mobilnej oferującej dostęp do programów telewizyjnych przez Internet w domu i poza domem.Najmłodsi widzowie docenią z pewnością zabawne i interaktywne programy dostępne w oferciew języku polskim i angielskim. Do widzów w wieku od dwóch do pięciu lat oraz ich rodziców skierowane są również kanały:emitujący bajki łączące zabawę z edukacją orazprezentujący najlepsze bajki sprzed lat, m. in. "Dennis Rozrabiaka", "Sabrina" czy "Bob Budowniczy".Dzieci w wieku przedszkolnym mogą liczyć na bogatą ofertę programowązawierającą najpopularniejsze seriale edukacyjne, a wśród nich "Klub przyjaciół Myszki Miki", "Miles z przyszłości" oraz "Moi przyjaciele - Tygrys i Kubuś".z kolei emituje bajki, filmy i seriale dla dzieci w wieku szkolnym. Ramówka stacji obejmuje również programy poświęcone aktywności fizycznej, technologii, gotowaniu, ekologii oraz grom wideo., jako kanał edukacyjny, którego programy skierowane są do dwóch grup odbiorców, rano emituje materiały popularno-naukowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży, a wieczorem dla osób dorosłych.