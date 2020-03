Start nowego sezonu F1 i derby Westfalii hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS obejrzą Grand Prix Australii, które rozpocznie nowy sezon Formula 1. Stacja przygotowała także transmisje meczów Bundesligi. Najciekawiej zapowiadają się derby Westfalii pomiędzy Borussią Dortmund Łukasza Piszczka a FC Schalke 04 oraz mecz drużyny Krzysztofa Piątka, Herthy BSC, z TSG 1899 Hoffenheim.

W ten weekend odbędzie się pierwszy wyścig nowego sezonu Formula 1®, który rozpocznie walkę o mistrzostwo świata w 2020 roku. Faworytem Grand Prix Australii oraz całego sezonu jest Lewis Hamilton, który staje przed szansą na siódmy tytuł w karierze. Jeśli osiągnie ten cel, to zrówna się w klasyfikacji wszech czasów z legendarnym Michaelem Schumacherem. Przed rokiem na torze w Melbourne wygrał Valtteri Bottas, który także jest wymieniany w gronie pretendentów do zwycięstwa. Wysokie aspiracje mają również Charles Leclerc, Max Verstappen i Sebastian Vettel. Polscy kibice z uwagą będą śledzili poczynania zawodników Alfa Romeo Racing Orlen, Kimiego Räikkonena i Antonio Giovinazziego. Trzecim kierowcą tej stajni został. W tym sezonie Polak zaprezentuje się na torach F1 m.in. podczas kilku piątkowych sesji treningowych.Hitem 26. kolejki Bundesligi będą derby Westfalii, w których Borussia Dortmund zmierzy się z FC Schalke 04. W dwóch ostatnich meczach z udziałem tych ekip na Signal Iduna Park padło w sumie aż 14 bramek. Ich starcia należą do najbardziej zaciętych w Bundeslidze, więc kibice mogą spodziewać się sporych emocji i wielu goli. BVB chce dzięki temu spotkaniu przybliżyć się do mistrzostwa Niemiec. Drużyniema w tym pomóc pozyskany zimą Erling Håland, który w nowych barwach zaliczył już 12 trafień i dwie asysty. Z kolei w ekipie walczącego o awans do europejskich pucharów Schalke kluczową rolę może odegrać Amine Harit, który miał udział w ponad 30% bramek zdobytych przez swój zespół w obecnym sezonie.Ciekawie zapowiada się także wyjazdowe starcie klubu, Herthy BSC, z TSG 1899 Hoffenheim. Polski snajper liczy w tym meczu na swoją pierwszą bramkę z akcji w Bundeslidze. Ma na to spore szanse, bo gospodarze ostatnio tracą sporo goli u siebie. Jego dobra postawa jest bardzo potrzebna berlińczykom, którzy chcą zachować bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.Plan transmisji:Piątek (13 marca):• 01:55 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 01:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Melbourne: Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół• 06:00 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 05:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Melbourne: Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Mateusz Majak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (14 marca):• 03:55 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 03:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Melbourne: Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół• 06:55 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1, studio od 06:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Melbourne: Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Paweł Kapuska• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julinan Kowalski, Sebastian Chabiniak• 22:50- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (15 marca):• 04:30 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix 2020:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski• 06:05(Eleven Sports 1, studio od 05:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Melbourne: Patryk Mirosławski, Mikołaj Sokół• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mateusz Majak• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (16 marca):• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)