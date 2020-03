Epidemia koronawirusa. Programy TV bez publiczności, mniej gości, dziennikarze pracujący zdalnie

Łukasz Szewczyk

Trwa walka z epidemią koronowirusa. Eksperci zachęcają do pozostania w domu, co sprzyja oglądaniu telewizji. Jednak niektóre programy będą wyglądały wyjątkowo. Stacje ograniczają udział publiczności i wprowadzają rotacyjne tryby pracy.

Efekty epidemii koronowirusa coraz bardziej widoczne na telewizyjnym ekranie. Jak już informowaliśmy, w najbliższy weekend. To oznacza, że kibice poczynania swoich ulubionych drużyn będą mogli oglądać wyłącznie za pośrednictwem telewizyjnych transmisji. Na szczęście dostęp do transmisji będzie ułatwiony. O odkodowaniu kanałów Canal+ Sport na czas najbliższej kolejki poinformowały już satelitarne platformy Canal+ Cyfrowy Polsat oraz internetowy Player.pl . Podobne "okna otwarte" planują wybrani operatorzy sieci kablowych.To jednak nie jedyne zmiany. Z powodu wyjątkowej sytuacji stacje telewizyjne wprowadzają nowe zasady. Od 11 marca 2020 roku do odwołania. Pierwsze efekty tej decyzji już w piątek (13 marca 2020 roku) w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym udział wezmą wyłącznie uczestnicy show, prowadzący, jury i specjalni goście. Na antenie pojawiać się będą programy z publicznością nagrane wcześniej (np. "Twoja twarz brzmi znajomo"). Publiczności nie będzie także w programach Polsat News emitowanych "na żywo".Ograniczenie udziału publiczności w swoich programach zapowiada także Telewizja Polska. Dodatkowo w redakcjach informacyjnych wprowadzono rotacyjny tryb pracy.Telewizja TVN w tym sezonie nie ma wielkich widowisk "na żywo" z udziałem publiczności. Jednak nadawca wprowadza pewne ograniczenia. Od kilku dni. Zmiany są widoczne na ekranie. Od środy Monika Olejnik prowadzi "Rozmowę o 7.30", "Tak jest" i "Kropkę nad i". W kolejnych dniach te same programy prowadzić będą (na zmianę) Konrad Piasecki i Andrzej Morozowski. Dodatkowo ograniczona zostanie liczba gości zapraszanych do studia TVN24 - więcej rozmów telefonicznych i łączeń z oddziałów lokalnych, także z wykorzystaniem internetowych komunikatorów (np. Skype).Rotacyjny system pracy wprowadzają także inne redakcje telewizyjne, prasowe, radiowe czy też internetowe. Coraz więcej pracowników zostaje oddelegowanych do pracy zdalnej, ograniczane są także spotkania pracownicze.