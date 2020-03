1 Liga bez publiczności. Więcej transmisji TV w Polsacie Sport i za darmo na platformie Ipla

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kibiców w trudnej i wyjątkowej sytuacji związanej z zagrożeniem epidemią koronawirusa. W porozumieniu z władzami 1. Ligi, które podjęły decyzję o rozgrywaniu meczów przy pustych trybunach, kanały sportowe Polsatu oraz serwis IPLA umożliwią fanom oglądanie wszystkich spotkań.

Dotychczas kanały sportowe Polsatu pokazywały na żywo transmisje trzech spotkań z każdej kolejki Fortuna 1. Ligi. W najbliższym czasie liczba ta zostanie istotnie zwiększona i jeśli tylko warunki techniczne na to pozwolą, kibice będą mieli możliwość obejrzenia za darmo pozostałych meczów w serwisie Ipla oraz w smart TV, na smartfonach, tabletach i komputerach.Z każdego takiego stadionu zostanie wyemitowany sygnał z jednej kamery. Jest to wyjście naprzeciw społeczności kibiców Fortuna 1. Ligi i będzie obowiązywało już od najbliższej kolejki ligowej.- mówi Marian Kmita, dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.Decyzja o rozgrywaniu meczów Fortuna 1. Ligi przy pustych trybunach to odpowiedź na apel Prezesa Rady Ministrów dotyczący odwołania imprez masowych.