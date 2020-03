Rusza plebiscyt "SuperMiasta". Akcja Gazety Wyborczej na 30-lecie samorządów w Polsce

Łukasz Szewczyk

W piątek (13 marca 2020 roku) we wszystkich wydaniach lokalnych Gazety Wyborczej rozpocznie się akcja "SuperMiasta", przygotowana w związku z 30. rocznicą pierwszych w historii III RP wyborów do rad gmin.

- mówi Mikołaj Chrzan, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej i szef redakcji lokalnych. -- dodaje.Od 13 marca 2020 roku na łamach lokalnych wydań Gazety Wyborczej i w serwisach lokalnych Wyborcza.pl będą pojawiać się publikacje pod hasłem "SuperMiasta". Czytelnicy poznają m.in. listę ok. 200 miejsc i inicjatyw, które są dumą poszczególnych miejscowości.Wszystkie redakcje będą zbierać propozycje mieszkańców do plebiscytu na największe sukcesy w ich miastach odniesione w ciągu ostatnich 30 lat. Głosowanie na najciekawsze nominacje rozpocznie się pod koniec marca, a zwycięzców poznamy w połowie kwietnia 2020 r.Oprócz tego dziennikarki i dziennikarze ze wszystkich redakcji lokalnych "Gazety Wyborczej", którzy na co dzień piszą o różnych aspektach funkcjonowania swoich miast, zdecydują o przyznaniu nagród "Gazety Wyborczej" dla wyjątkowych "SuperMiast". Okazją do wspólnego świętowania 30-lecia samorządów w Polsce będzie gala, która odbędzie się warszawskiej siedzibie "Wyborczej" 22 kwietnia 2020 r.Dodatkowo, do ogólnopolskiego wydania "Gazety Wyborczej" dołączone zostaną dwa specjalne magazyny poświęcone "SuperMiastom" - 22 kwietnia i 18 czerwca br. Pierwsze wydanie poświęcone będzie osiągnięciom minionego 30-lecia, a drugie perspektywom na przyszłość.Akcję "SuperMiasta" wspiera autopromocja w wydaniach "Gazety Wyborczej", na Wyborcza.pl i na profilach redakcji w mediach społecznościowych.