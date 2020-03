"Toy Story 4", "Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Toy Story 4", "Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru" czy też "W proch się obrócisz".

Canal+

HBO

Cinemax

W piątek na antenie Canal+(13 marzec). XVIII-wieczna Anglia. Ponury klasztor na odludziu ma być schronieniem dla Persefony, młodej kobiety oskarżonej o czary. Jednak za jego murami nie zazna spokoju. To miejsce okaże się piekłem na ziemi. Reżyserem filmu, w którym zakonnice wygłaszają szatańskie wersety, jest Paul Hyett, specjalizujący się w produkcjach spod znaku grozy.W sobotę premiera filmu(14 marca). Sędziwy druid Panoramiks postanawia przejść na emeryturę. Najpierw jednak chce znaleźć godnego następcę, któremu mógłby powierzyć tajemnicę magicznego wywaru. Na niezwykły eliksir chrapkę mają też wrogowie Galów, Rzymianie. Oto pełnometrażowa animacja z bohaterami znanymi z komiksów Rene Goscinny'ego oraz Alberta Uderzo.W niedzielę Canal+ kontynuuje emisję polskiego serialu(15 marca). Produkcja zabiera widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.Niedzielną Megapremierą będzie film(15 marca). Chudy zawsze znał swoje miejsce w świecie. Jego priorytetem była opieka najpierw nad Andy'm, a później Bonni. Teraz bohater bierze pod swoje skrzydła również ukochaną, nową zabawkę Bonnie - Sztućka. Co więcej, nieoczekiwana podróż pozwoli Chudemu przekonać się, jak wielki może być świat dla zwykłej zabawki...Czwarta część przygód kultowych bohaterów z Pixar Animation Studios. W poruszającym wyobraźnię i pełnym emocji kinie dla najmłodszym rodzice i opiekunowie znajdą też coś dla siebie. Reżyserem produkcji jest dwukrotny zdobywca nominacji do Oscara Josh Cooley. Kolejna część serii także i tym razem okazała się wielkim hitem, zarabiając ponad 1 miliard dolarów na całym świecie. Zdobyła też dwie nominacje do Oscara - w tym prestiżowej kategorii "najlepszy długometrażowy film animowany".Piątek na antenie Cinemax premiera horroru(13 marca). Brudna i zdziczała nastolatka Darlin (Lauryn Canny) trafia do katolickiego szpitala, skąd szybko zostaje przeniesiona do domu opieki prowadzonego przez biskupa i siostry zakonne. Ma tam zostać oswojona i wychowana na "dobrą dziewczynę". Darlin ma jednak mroczną tajemnicę. Wzbudzająca przerażenie i niezwykle agresywna kobieta, która ją wychowała nie zawaha się przed niczym, żeby odzyskać swoją podopieczną.Kontynuacja kultowego obrazu Lucky McKee pt. The Woman.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(14 marca). Stary kontynent, koniec lat trzydziestych XX wieku. Niezwykła i kreatywna mała Bille (Ruta Kronberga) próbuje zrozumieć zagmatwany świat dorosłych i potwierdzić swoją wartość, mimo braku uznania i miłości ze strony matki. Dziewczynka stara się uciec do świata swojej rozwiniętej wyobraźni, aby zapomnieć o troskach dnia codziennego.Przejmujący i inspirujący dramat biograficzny ukazujący rozwój wielkiej osobowości. Bohaterka obrazu stała się jedną z najbardziej znanych kobiet i poetek w Europie. Oparta na bestsellerowej powieści kandydatki do nagrody Nobla w dziedzinie literatury Vizmy Belševicy historia przenosi skomplikowane dziecięce emocje na duży ekran.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(15 marca). Shmuel (Géza Röhrig) jest kantorem w chasydzkiej synagodze w stanie Nowy Jork. Mężczyzna pogrążony jest w żałobie po przedwczesnej śmierci swoje żony i stara się znaleźć pocieszenie w religii. Coraz więcej czasu zajmują mu jednak rozmyślania dotyczące tego, jak ciało jego ukochanej ulega rozkładowi. Pielęgnujący swoją obsesję Shmuel podejmuje współpracę z pracującym w lokalnym college'u profesorem biologii o imieniu Albert (Matthew Broderick)...Czarna komedia w przejmujący i szczery sposób opowiada o przemijaniu i godzeniu się ze stratą.Natomiast w Cinemax2(15 marca). Pochodzący z Nigerii Femi (Sam Adewunm) dorastał w idyllicznej scenerii wiejskiego Lincolnshire razem ze swoją przybraną matką. Kiedy jednak chłopak wraca do Londynu, aby zamieszkać ze swoją biologiczną matką, jego życie wywraca się do góry nogami. Przychodzi mu zmierzyć się z nieznaną kulturą i wartościami nowego środowiska. Z upływem lat Femi musi w końcu zdecydować, którą ścieżkę chce obrać i co to znaczy być czarnoskórym mężczyzną w Londynie na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.Dramat o poszukiwanie siebie i własnej tożsamości w reżyserii Shola Amoo. Pochodzący z Nigerii młody chłopak wyrusza w pełną emocji podróż do korzeni.