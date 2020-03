Rozgrywki Ekstraklasy odwołane. Trwa okno otwarte Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się koronawirusem COVID-19 i zagrożeniem epidemiologicznym na terytorium Polski, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostały przełożone.

Ustalenie daty wznowienia rozgrywek nastąpi w przyszłym tygodniu po zapoznaniu się z decyzjami UEFA. Dotyczyć będą ewentualnej zmiany terminów poszczególnych rozgrywek międzynarodowych w sezonie 2019/2020 lub ewentualnymi nowymi ustaleniami nt. terminów rozgrywek międzynarodowych w sezonie 2020/2021. Ekstraklasa nie planuje wznowienia rozgrywek do końca marca 2020 roku.- powiedział Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.Mimo odwołania rozgrywek Ekstraklasy, od piątku abonenci platform satelitarnych oraz kablowych zyskali dostęp do "otwartego okna" Canal+ Sport. Zgodnie z planami pasmo odkodowane Canal+ Sport ma potrwać do końca dnia w poniedziałek. Na chwilę obecną akcja promocyjnego dostępu jest kontynuowana.Przypomnijmy, że o odkodowaniu kanałów Canal+ Sport na czas najbliższej kolejki poinformowały satelitarne platformy Canal+ Cyfrowy Polsat oraz internetowy Player.pl . Podobne "okna otwarte" przegotowali także operatorzy kablowi, wśród nich m.in. UPC Polska Netia , Multimedia Polska czy TOYA).