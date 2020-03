Rusza drugi sezon "To był rok" w TVP1. Nowi kapitanowie

Łukasz Szewczyk

Po raz drugi rodzinne show "To Był Rok!" połączy pokolenia. Prowadząca pierwszą edycję programu Marzena Rogalska ponownie zabierze widzów w niesamowitą podróż w czasie. W programie nie zabraknie ducha rywalizacji i nutki nostalgii.

Program "To Był Rok!" to wehikuł czasu, który za sprawą bogatych zbiorów archiwalnych Telewizji Polskiej oraz historii opowiadanych przez uczestników przenosi widzów w przeszłość i pozwala na nowo odkryć czar dawnych lat.Nowi kapitanowie - aktorka Katarzyna Zielińska i dziennikarz Maciej Kurzajewski - w każdym odcinku zaproszą do swoich drużyn inne gwiazdy. W sześciu rundach emocjonującej rywalizacji uczestnicy z poszczególnych drużyn odpowiedzą na pytania dotyczące popkultury, obyczajów życia codziennego, mody, sportu, motoryzacji, zabawek czy gadżetów z poprzednich dekad. Nastrój podkreślą zaskakująca scenografia oraz barwne kostiumy i make-up uczestników, wiernie oddające realia minionych lat.Co tydzień w programie pojawi się gość muzyczny, który zaśpiewa wybrany przebój danego roku, a swoje składanki utworów wykonają także prowadząca i kapitanowie drużyn. W finale każdego odcinka publiczność wskaże zwycięski team.W pierwszym odcinku powrócimy do 1992 roku, kiedy w polskich stacjach radiowych królują przeboje: "Twoje radio" Budki Suflera, "Oprócz błękitnego nieba" Golden Life oraz "Son Of The Blue Sky" Wilków. Maciej Kurzajewski do wspólnej zabawy zaprosi Radka Liszewskiego, natomiast Katarzyna Zielińska stworzy drużynę razem z Robertem Rozmusem. Przypomnimy także widzom filmowe hity 1992 roku, w tym kultowe "Psy" Władysława Pasikowskiego. W emocjonującym finale, który będzie testem wiedzy z całego odcinka, dowiemy się, kto zdobędzie statuetkę roku 1992. Zwycięską drużynę wskaże publiczność.