Oblicze śmierci i narodzin w drugim sezonie serialu "Stulecie winnych" TVP1

Łukasz Szewczyk

Opowieść o dalszych losach wielopokoleniowej rodziny z podwarszawskiego Brwinowa. Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję drugiego sezonu serialu "Stulecie winnych".

Opowieść o dalszych losach wielopokoleniowej rodziny z podwarszawskiego Brwinowa. Tym razem Winni zmierzą się z okrutnym czasem II wojny światowej, staną w obliczu śmierci, ale i narodzin. Jedni walczą z bronią w ręku, inni zmagają się z okupacyjną codziennością, walcząc o zachowanie życia i godności. W tym czasie w rodzinie rodzą się dzieci, jedni Winni kochają, drudzy nienawidzą. Kiedy nadchodzi koniec wojny, okazuje się, że upragniona wolność niewiele ma wspólnego z tym, o czym marzyli. Inwigilacja, represje, więzienie to chleb powszedni powojennych dni. Niezabliźnione rany i skrywane tajemnice stają się przeszkodą na drodze do normalnego życia. Winnych trudno złamać, bo mają siebie, ale czy wszyscy poradzą sobie w nowej rzeczywistości?Drugi sezon "Stulecia Winnych" obejmuje lata 1939-1952. Zdjęcia plenerowe zostały zrealizowane między innymi w czterech śląskich miastach: Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Gliwicach. To właśnie tam twórcy odnaleźli niepowtarzalną architekturę, która pozwoliła odtworzyć klimat okupowanej Warszawy, getta, Powstania Warszawskiego, a także pierwszych powojennych lat stolicy.W drugiej serii "Stulecia Winnych" do obsady dołączyli m.in.: Stefan Pawłowski (Michał Śniegocki), Piotr Rogucki (Ryszard Borkowski), Mateusz Janicki (Kazimierz Tarasiewicz), Lesław Żurek (Ignacy Winny) i Mariusz Bonaszewski (Jarosław Iwaszkiewicz). Pojawią się także, znani z pierwszej serii: Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, Weronika Humaj, Karolina Bacia, Katarzyna Kwiatkowska, Arkadiusz Janiczek, Maria Dębska. Reżyserem drugiego sezonu "Stulecia Winnych" jest Michał Rogalski, twórca min. "Czasu honoru i "Wojennych dziewczyn". Za scenariusz, powstały na podstawie powieści Ałbeny Grabowskiej, odpowiada zespół pod kierownictwem Ilony Łepkowskiej, a za zdjęcia Michał Lisiecki, Łukasz Gutt, Mariusz Prokop i Piotr Śliskowski.