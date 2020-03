Twarze Sundance. Nowy cykl filmowy w kwietniu na SundanceTV

Łukasz Szewczyk

W kwietniu 2020 roku kanał SundanceTV przygotował dla swoich widzów cykl filmowy "Twarze Sundance", a w nim na potężną dawkę niezależnych produkcji z udziałem wielokrotnie nagradzanych twórców i artystów.

Widzowie mogą liczyć na angażujące historie, całkiem inne spojrzenie na codzienność i prowokujące do myślenia tematy. Artystyczny sposób opowiadania o zwykłych i niezwykłych elementach życia oraz nieszablonowe podejście do sztuki filmowej.Wśród obrazów pojawią się starannie wyselekcjonowane produkcje, między innymi: mocny i poruszający dramatz Olivią Colman opowiadający o dwojgu samotnych, zranionych ludzi, których losy połączyły okoliczności, w jakich się znaleźli (nagroda BAFTA dla najlepszego debiutu);artystyczny obraz zagłębiający się w życie bohaterów, którzy wyruszając w podróż zaburzają subtelny spokój zwykłej codzienności (nagroda na Festiwalu Filmowym Sundance dla najlepszego reżysera w kategorii dramatu);- komedia kryminalna z Aubrey Plazą w roli znudzonej żony, w której życiu pewnego dnia pojawia się tajemniczy mężczyzna z jej przeszłości; romans "Głębokie błękitne morze" z Rachel Weisz i Tomem Hiddlestonem (nominowany do Złotego Globu, zwycięzca nagród TFCA, NYFCC i wielu innych), czy- czarna komedia z wątkami dreszczowca zrealizowana w oparciu o nowelę Fiodora Dostojewskiego "Sobowtór: poemat petersburski".Cykl "Twarze Sundance" każdy piątek, sobotę i niedzielę kwietnia o godz. 22:00 na antenie SundanceTV