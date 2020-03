Ultraliga Mistrzostwa Polski. Faza pucharowa na żywo w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

Trzeci sezon Ultraligi wchodzi w decydujący etap - fazę pucharową, w której sześć najlepszych drużyn będzie rywalizować o tytuł mistrza kraju i występ na European Masters. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, nadchodzące mecze zostaną rozegrane przez internet. Zmagania będą transmitowane na antenie Polsat Games.

Siedem tygodni spotkań w fazie zasadniczej wyłoniło uczestników play-offów. W pierwszym etapie trzeciego sezonu Ultraligi najlepiej poradzili sobie przedstawiciele AGO ROGUE, którym bilans 12:2 zagwarantował fotel lidera. Tuż za nimi, z 11 zwycięstwami i trzema porażkami, uplasowało się K1ck Neosurf. Obie te drużyny zapewniły sobie bezpośredni awans do drugiej rundy fazy pucharowej.Od ćwierćfinałów rywalizację rozpoczną kolejne ekipy z tabeli: devils.one, piratesports, Illuminar Gaming oraz AVEZ. Dwa najniższej sklasyfikowane zespoły, czyli PRIDE i Diablo Chairs, swoje zmagania kontynuują w barażach.W trosce o bezpieczeństwo uczestników, kibiców i wszystkich współpracowników, po dyskusjach z drużynami podjęto decyzję o przeniesieniu do internetu wszystkich meczów odbywających się od 17 do 31 marca. Do rozwiązania pozostaje kwestia wielkiego finału, który zaplanowany jest na 1 kwietnia.- mówi Marcin Kilar, dyrektor operacyjny w firmie Frenzy, odpowiedzialnej za Ultraligę.Nadawca zapewnia, że wszystkie pozostałe mecze transmitowane będą zarówno na antenie Polsat Games, jak i na kanałach stacji w internecie - YouTube i Twitch. Pierwsze spotkania fazy pucharowej już 17 i 18 marca. We wtorek devils.one podejmie AVEZ, zaś w środę piratesports zmierzy się z Illuminar Gaming. Tydzień później, 24 marca, dojdzie do pojedynku pomiędzy najlepszymi ekipami w tabeli - AGO ROGUE i K1ck Neosurf.Mały i wielki finał odbędą się kolejno 31 marca i 1 kwietnia. Stawką sezonu jest udział w European Masters oraz tytuł Mistrza Polski. W poprzedniej edycji puchar wznieśli reprezentanci devils.one.