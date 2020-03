To nie będzie przeciętna historia miłosna. Serial "Trygonometria" od kwietnia na kanale BBC First

Łukasz Szewczyk

W kwietniu na kanale BBC First polska premiera serialu "Trygonometria", który kilka tygodni temu miał swoją międzynarodową odsłonę podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Aby obniżyć koszty życia w nieludzko drogim Londynie, wieloletnia para Gemma i Kieran decydują się przyjąć do swojego małego mieszkania lokatorkę. Ku zaskoczeniu obojga, zamiast odebrać im część życiowej przestrzeni, dziewczyna sprawia, że zarówno w ich domu jak i codzienności zagości pozytywny powiew świeżości, której tak bardzo potrzebowali. Niestety nie będzie trzeba długo czekać aż sprawy nieco się skomplikują, a relacja przestanie być czysto kumpelska. Czy nietypowy związek obroni się mimo wątpliwości własnych oraz świata zewnętrznego. Czy można sprawiedliwie obdzielać uczuciem więcej niż jedną osobę? Czy monogamiczne społeczeństwo jest gotowe na zaakceptowanie tych poliamorycznych?Gemma jest znakomitą szefową kuchni, jej życiowy partner Kieran jest ratownikiem medycznym. Mieszkają razem w zachodnim Londynie, nad kawiarnią Gemmy. Są szaleńczo zakochani, ale maja też swoje problemy. Miłością nie da się niestety zapłacić dostawcom zaopatrującym kawiarnię, ani właścicielowi mieszkania, które wynajmują. Para ledwo wiąże koniec z końcem, a ich zmianowy system pracy sprawia, że na co dzień prawie się nie widują. Aby poprawić swoją sytuację finansową i ograniczyć wydatki związane z wynajmowaniem mieszkania postanawiają przyjąć lokatora. Wraz z wprowadzeniem się do mieszkania Enter Ray - byłej światowej klasy pływaczki synchronicznej - rozpoczyna się niecodzienna historia miłosna, która na zawsze zmieni życie całej trójki.Ten zabawny, dojrzały, ale jednocześnie przepełniony młodzieńczym romantyzmem serial to wrażliwa opowieść o trudnych dylematach serca i życiu w pełnym sprzeczności i dynamicznie zmieniającym się mieście, które potrafi być wspaniałe i wyrozumiałe, ale także trudne i wymagające. To miasto, które choć nie jest kojarzone z romantyzmem jak Paryż, Wenecja czy Rzym, nie jest go też zupełnie pozbawione. Poczujesz go spacerując po Hammersmith Bridge o zachodzie słońca, podziwiając widok na całe miasto ze szczytu Primrose Hill czy próbując złapać londyńską taksówkę w zmoczonym deszczem, ale rozświetlonym feerią barw Piccadilly Circus.Nasze postacie - zaskoczone tym, co je spotkało i uczuciami, które się między nimi zrodziły - uczą się tego nowego sposobu kochania z dużą uważnością i empatią. Dla nich to nie jest "eksperymentowanie" i poszukiwanie nowych wrażeń - to trudne, ale prawdziwe uczucie. "Trygonometria" to nie jest serial o żałosnych błędach 20-latków, w których stawka jest niska, a rozbuchana namiętność jedynym kołem napędowym relacji. To świat, w którym konsekwencją podjęcia próby przetarcia nieznanego szlaku może być utrata wszystkiego, czego nasi bohaterowie mogli być do tej pory pewni.To opowieść o przekroczeniu trzydziestki, rezygnacji z dotychczasowych marzeń i przypadkowym odnalezieniu nowych; o rodzinie, w której przychodzimy na świat, oraz tej, którą budujemy sami; o miłości, odwadze i podążaniu za głosem serca.