Pakiet Canal+ za 0 zł do końca kwietnia na Platformie Canal+

Łukasz Szewczyk

Z okazji 25 urodzin Canal+ w Polsce abonenci satelitarnej Platformy Canal+ mogą zamawiać promocyjny dostęp do pełnej oferty kanałów pakietu Canal+.

Abonenci Platformy Canal+, którzy w marcu 2020 roku skorzystają z urodzinowej promocji, będą mogli wypróbować pełny pakiet Canal+ w promocyjnej cenie. Od maja 2020 roku rozpocznie się naliczenie opłaty w wysokości, jednak przed zakończeniem okresu darmowego klient może zrezygnować z usługi.Osoby aktywujące promocję otrzymają dostęp łącznie do 10 kanałów pakietu, czyli: Canal+, Canal+1, Canal+ Film, Canal+ Family, Canal+ Seriale, Canal+ Dokument, Canal+ Sport, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 4. Zamawiając opcję Canal+ klienci otrzymują także dostęp do kolekcji Canal+ VOD.Urodzinowa oferta dotyczy także opcji dodatkowej. W tym przypadku abonament 0 zł obowiązuje do końca kwietnia, po tym okresie abonament wynosi 10 zł.