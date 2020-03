Canal+ Sport zmienia ramówkę. Klasyka i codzienny program na żywo "Dobry Wieczór Sport"

Łukasz Szewczyk

Epidemia koronowirusa wywróciła świat sportu i ramówki kanałów sportowych. Canal+ Sport zmienia ramówkę i wprowadza codzienny program publicystyczny nadawany na żywo.

Od poniedziałku (16 marca 2020 roku) Canal+ Sport wprowadza zmiany w ramówce., Będzie to raport podsumowujący codzienne wydarzenia w świecie sportu w obliczu walki z koronawirusem. Audycja będzie nadawana "na żywo" z licznymi łączeniami telefonicznymi ze sportowcami, trenerami i dziennikarzami. Na ekranie prezentowane będą opinie widzów zebrane na Twitterze pod hasztagiem #dobrywieczorsport.To jednak nie koniec zmian. Kolejna propozycja to(emisja od poniedziałku do piątku o godz. 21.00) w Canal+ Sport). Będzie to godzinne pasmo, w którym stacja przypomni kultowe starcia angielskiej Premier League. Na początek mecze Blackburn - Norwich i Liverpool - Tottenham z sezonu 1992/1993.Z kolei cykl(poniedziałek - piątek, godz. 22.00, niedziela godz. 19.30 w Canal+ Sport) przypomni kibicom archiwalne wydania "Ligi+" i "Ligi+ Extra" prowadzone przez Andrzeja Twarowskiego i Pawła Zarzecznego. Cykl rozpocznie się od programu z 25 marca 2000 roku.W paśmie(soboty godz. 23.00, niedziele godz. 21.30 w Canal+ Sport) stacja pokaże najciekawsze hitowe mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA z sezonu 2019/2020.Dodatkowo Canal+ Sport przypomni najbardziej dramatyczne i spektakularne spotkania sezonu 2019/2020.